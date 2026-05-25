Aire acondicionado para ya, y a precio bomba: por menos de 300 euros

Este verano tu mejor amigo será el split en casa, y si tienes que instalar uno nuevo o cambiar uno viejo, éste está al 27% de descuento ahora mismo.

Parece que el calor sofocante ya está llamando a la puerta y quedarse en casa se va a convertir en una prueba de resistencia. Si estás temblando solo de pensar en la próxima factura de la luz o en las noches sin pegar ojo, te entiendo perfectamente. Por suerte, hay opciones estupendas para aclimatar tu salón o el dormitorio sin tener que empeñar un riñón en el intento.

Hablo del aire acondicionado Airnature 2250, un aparato de tipo split que destaca por su versatilidad y su consumo bastante contenido. Viene de la mano de una marca que diseña en España, pensando precisamente en nuestras costumbres y en los veranos tan duros que sufrimos por aquí.

Lo mejor de todo es que puedes conseguir este Airnature 2250 en la web de PcComponentes por menos de 300 euros. Una cifra magnífica si tenemos en cuenta que no solo te servirá para enfriar las habitaciones en los meses más calurosos, sino que además te acompañará durante el invierno.

Gracias a sus 2250 frigorías, resulta ideal para espacios medianos que necesiten un alivio térmico inmediato. Olvídate de esperar horas a que la habitación se vuelva habitable, ya que sus 9000 BTU de potencia garantizan una acción bastante rápida. Además, utiliza el gas refrigerante R32, que es bastante más respetuoso con el medio ambiente que los antiguos componentes químicos.

Potencia para refrescarte el verano

Manejarlo es una gozada absoluta porque incluye conectividad inalámbrica para controlarlo directamente desde tu teléfono móvil. Imagina la escena: vas de camino a casa tras una jornada agotadora, abres la aplicación en tu smartphone y enciendes el aparato para que te reciba a una temperatura celestial. Al llegar, la gloria.

Y ojo, que si eres de los que pierden el mando a distancia entre los cojines del sofá, la aplicación te salvará la vida en más de una ocasión. Aunque si eres clásico, el mando tradicional y su panel táctil frontal siguen estando ahí para regular los grados entre los 15 y los 32 °C.

Tiene una clasificación energética A+ en modo calefacción y consume solo unos 152 kWh al año cuando enfría, algo que tu bolsillo agradecerá a final de mes. Su etiqueta energética demuestra que la eficiencia no está reñida con un rendimiento excelente a la hora de buscar el máximo confort en el hogar.

Otra ventaja tremenda es su función de autolimpieza automática, que evita que tengas que estar desmontando los filtros cada dos por tres. Así te aseguras un flujo de aire puro, libre de alérgenos y de malos olores, prolongando la vida útil de toda la instalación interna.

Cuenta con un temporizador de 24 horas y modos tan útiles como el nocturno, el turbo o el deshumidificador para quitar ese agobio de la humedad costera. Un auténtico salvavidas para disfrutar del verano en condiciones.