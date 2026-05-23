Aire y agua: este ventilador es casi tan efectivo como el aire acondicionado, y mucho más barato

Este fin de semana el calor aprieta con fuerza, pero combatir las altas temperaturas en casa sin disparar la factura de la luz es posible.

La búsqueda del confort en los días más calurosos encuentra un buen aliado en el ventilador Cecotec EnergySilence 490 Freshessence. Este equipo va un paso más allá de los modelos convencionales al combinar el movimiento del aire con un sistema de nebulización que transforma por completo la sensación térmica de cualquier habitación.

Para lograr ese efecto refrescante tan deseado, el aparato cuenta con un diámetro de 16 pulgadas y un sistema de 5 aspas. Esto permite una distribución más homogénea del aire por todo el salón o el dormitorio, moviendo un caudal generoso de forma constante.

Por apenas 79 euros consigues un oasis en pleno hogar, una inversión inteligente si comparamos su rendimiento con el gasto que conlleva encender el aire acondicionado. El ventilador Cecotec EnergySilence 490 Freshessence demuestra que mantener una temperatura agradable no requiere de grandes instalaciones ni de presupuestos inalcanzables.

Además, su rendimiento se apoya en una gran potencia de 90 W que facilita la ventilación de la estancia de manera inmediata. No tendrás que esperar horas para notar el alivio, ya que la fuerza de su motor asegura un flujo constante desde el primer segundo de encendido.

La gran capacidad de 2,8 litros de su depósito de agua es otra de las características clave de este modelo. Gracias a este volumen, el dispositivo consigue una gran autonomía de vapor de agua para disfrutar de los mejores ambientes durante todo el día, sin necesidad de rellenarlo continuamente.

Por otra parte, la versatilidad es total gracias a sus 3 velocidades, que permiten regular la intensidad del flujo del aire en función de las necesidades de cada momento. Solo hay que elegir entre los niveles Low, Medium o High para adaptar la brisa a la temperatura ambiente.

Del mismo modo, el equipo ofrece 3 modos de funcionamiento denominados Normal, Natural y Sleep, pensados para ajustarse a las diferentes horas del día. El modo nocturno es ideal para dormir plácidamente, reduciendo el ruido al mínimo mientras mantiene una atmósfera fresca y agradable durante las horas de descanso.

La comodidad también está garantizada gracias a su temporizador programable de hasta 7,5 horas, que te permite desentenderte por completo de su apagado. Su sistema de oscilación automática facilita que el frescor llegue a cada rincón de la vivienda, cubriendo un ángulo amplio de acción de forma eficiente.

Incluye un práctico mando para controlar cómodamente el ventilador a distancia y revisar la configuración seleccionada en su indicador LED. Aprovecha la oportunidad y hazte con tu ventilador Cecotec EnergySilence 490 Freshessence antes de que suban las temperaturas este fin de semana.