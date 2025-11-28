Ahora los robots aspiradores se autolimpian: Cecotec rebaja 200 euros uno de esos modelos que también friega

Su construcción, su versatilidad y su mopa tamaño XXL hacen a este robot perfecto para cualquier hogar en el que se aspire a limpiar el suelo rápido.

El robot aspirador Conga Z100 de Cecotec es mucho más que un simple aspirador; es un sistema de limpieza inteligente que se encarga de todo el mantenimiento de tu casa, liberándote por completo de esta tarea. Combina la succión más potente con un fregado profesional y una estación de autogestión completa, haciendo que el concepto de "olvidarse de aspirar" sea por fin una realidad.

La tecnología que impulsa al Conga es su Inteligencia Artificial combinada con el sistema LaserEye. Esta IA permite al robot navegar con una precisión increíble, incluso en entornos desordenados, ya que identifica objetos pequeños, distintos tipos de suelos y la suciedad en tiempo real. La Conga toma las decisiones adecuadas para que tú no te preocupes absolutamente por nada.

La buena noticia es que este potente robot está de oferta en la web de la marca. Puedes conseguir el Conga Z100 de Cecotec por menos de 400 euros, gracias a un impresionante descuento del 36%. Este precio, teniendo en cuenta que incluye la estación All-in Home y una potencia de 20000 Pa, convierte esta oferta en una oportunidad inmejorable para automatizar la limpieza.

El Conga Z100 presume de una Ultra Potencia de 20000 Pa gracias a su motor Ungravity, que le otorga un gran poder de succión. Esta fuerza es capaz de limpiar incluso la suciedad más escondida, ya sea en alfombras altas o en las juntas profundas entre las baldosas. Además, gracias al cepillo antienredos de silicona, el robot es ideal para hogares con mascotas y cabello largo, garantizando una limpieza profunda.

Fregado profesional con mopa XXL

El sistema de fregado es profesional, denominado AquaCycle, y friega con agua limpia de principio a fin. El robot humedece su mopa bimaterial XXL y la escurre constantemente en el depósito de agua sucia en la estación, garantizando un fregado óptimo. Gracias a la tecnología Wet&Protect, el robot adapta el fregado a la superficie, protegiendo las alfombras al detectar su presencia y activar la cara lisa de la mopa.

Este robot está diseñado para cubrir grandes superficies sin problemas. Puede aspirar hasta 240 m² durante 240 minutos sin interrupciones, gracias a su batería de 5200 mAh. Y si el robot se queda sin batería, la función Total Surface 4.0 lo hará volver a la base de carga y retomar la limpieza programada una vez que haya cargado la energía necesaria.

El mantenimiento es prácticamente autónomo gracias a la estación All-in Home. Esta estación no solo escurre el agua sucia y lava la mopa, sino que también la seca con aire caliente para evitar malos olores. Además, cuenta con un sistema de autovaciado que vacía la bolsa higiénica de 3 L automáticamente hasta por doce semanas.

La gestión se realiza fácilmente a través de la app 3.0: Limpieza Personalizada. Desde la aplicación puedes definir, planificar y programar la limpieza de toda la casa o por habitaciones, elegir el orden de limpieza y restringir las zonas. Gracias a las actualizaciones OTA, siempre tendrás acceso a las últimas funciones del robot.

Finalmente, su vinculación es fácil y rápida. El modelo cuenta con Bluetooth y es compatible con dos frecuencias de WiFi (2,4 GHz y 5 GHz), lo que permite una fácil vinculación a tus redes y dispositivos, para que puedas empezar a disfrutar de la limpieza autónoma en cuestión de minutos.

FAQ

¿Qué potencia de succión tiene el Conga Z100? Tiene una potencia de succión de 20000 Pa gracias a su motor Ungravity.

¿Cuánto tiempo de autonomía ofrece su batería? Su batería de 5200 mAh ofrece hasta 240 minutos de autonomía, cubriendo hasta 240 m².

¿Qué hace el sistema AquaCycle? Es el sistema de fregado profesional que humedece la mopa con agua limpia y la escurre en el depósito de agua sucia constantemente, sin volver a la estación.

¿Qué capacidad tienen los depósitos de la estación All-in Home? La estación tiene tres depósitos de 3 L: agua limpia, agua sucia y la bolsa de autovaciado.

¿Qué tipo de conectividad utiliza para vincularse al smartphone? Utiliza Bluetooth y WiFi compatible con redes de 2,4 y 5 GHz.