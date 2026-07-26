Adiós a los pelos de tu mascota y a agacharte bajo el sofá: el aspirador flexible que revela el polvo invisible

Si quieres una aspiradora que no te deje tirado mientras limpias y que pueda tragarse todo lo que imagines, ésta de Cecotec tiene descuento ahora mismo.

Mantener la casa impoluta a veces se convierte en una tarea cuesta arriba si no disponemos de las herramientas adecuadas para el día a día. Por eso, el aspirador escoba modelo Rockstar RS80 Pet Flex se presenta como un excelente candidato para simplificar las rutinas de limpieza domésticas. Olvídate de arrastrar cables molestos mientras intentas llegar a todos los rincones del salón.

Este aparato destaca por integrar un motor digital de 600 W que garantiza una potencia constante y muy eficaz en cualquier tipo de superficie. La suciedad acumulada desaparece casi sin enterarnos gracias a su capacidad de succión, pensada para ponernos las cosas fáciles. ¡Ya era hora de encontrar un ayudante fiable para el suelo!

Si te interesa adquirirlo, este modelo se vende en la web de Cecotec por 179 euros con un 10% de descuento temporal aplicado en la actualidad. Una oportunidad estupenda para renovar el equipo de limpieza ahorrando algo de dinero. A veces, dar el paso hacia la comodidad resulta mucho más asequible de lo que parece en un principio.

Una de sus grandes ventajas es el cepillo HairLess XXL, diseñado específicamente para evitar los molestos enredos de pelo durante las pasadas. Este sistema reduce notablemente las labores de mantenimiento y ahorra un tiempo precioso cada vez que nos ponemos manos a la obra. El resultado es una limpieza fluida y sin interrupciones molestas.

Limpia toda la casa con una sola carga

La autonomía tampoco se queda atrás, ya que su batería de 33,6 V permite cubrir hasta 140 m² con una sola carga. Limpiar las habitaciones de una pasada es perfectamente posible gracias a esta independencia energética tan bien medida. Se acabaron las prisas antes de que el aparato decida apagarse a mitad de faena.

Para aquellos rincones donde la vista no alcanza, el cabezal incorpora la tecnología GreenDetect con luz verde que delata hasta la microsuciedad invisible. Así resulta imposible dejar rastro de polvo o partículas ocultas bajo los muebles. La precisión se convierte en la norma general de cada pasada.

El diseño también piensa en la salud de nuestra espalda gracias al práctico tubo Flex, que se dobla para alcanzar zonas bajas sin agacharse. Llegar debajo del sofá o de la cama deja de ser una tortura física para convertirse en un gesto cómodo. Todo son facilidades para cuidar nuestro bienestar mientras adecentamos el hogar.

Las familias que conviven con animales encontrarán un gran aliado en el accesorio PetStyle, ideal para cepillar y aspirar el pelo suelto directamente. Cuidar el pelaje de nuestros compañeros peludos sin llenar la casa de restos flotantes es algo que se agradece enormemente. La convivencia se vuelve mucho más limpia y agradable para todos.

El depósito cuenta con una capacidad de 700 ml y un sistema de vaciado rápido mediante un simple clic. La suciedad se desecha de manera higiénica y sin complicaciones innecesarias tras finalizar la tarea. Un acierto redondo para mantener el hogar impecable sin esfuerzo.