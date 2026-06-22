Adiós escoba y adiós fregona: por menos de 100 euros este robot jubila a ambas

Si buscas un robot limpiasuelos que sea bueno pero tenga una rebaja que lo convierta en una auténtica ganta, hoy es tu día de suerte.

El robot aspirador Lefant M310 Ultra es uno de esos productos que cuando tienes en casa desearías haberlo tenido antes. No soy de los que disfrutan pasando el aspirador manual todos los días, así que contar con este pequeño ayudante para mantener los suelos decentes mientras hago otras cosas es una auténtica maravilla.

El sistema de navegación láser que incorpora es una de esas cosas que realmente marcan la diferencia. Se mueve por las habitaciones con una precisión sorprendente, incluso cuando la luz es escasa o es de noche, sorteando muebles y obstáculos sin ir dando golpes por ahí.

Ahora mismo es posible encontrar este modelo en Amazon por menos de 100 euros, una cifra que me parece una locura teniendo en cuenta que tiene un 72% de descuento y, además, incluye el envío gratis. Es de esos chollos que no se ven todos los días y que merece la pena aprovechar si quieres delegar esta tarea.

Uno de los detalles que más me ha convencido es su potencia de succión de 6000 Pa, que junto a su cepillo diseñado para evitar enredos, hace que el pelo de mis mascotas desaparezca en un instante. Antes me pasaba más tiempo limpiando el cepillo del robot que el propio suelo, pero este diseño ha terminado con ese engorro.

Casi tres horas de autonomía

La autonomía es otro punto fuerte, ya que puede trabajar hasta 170 minutos de una sola vez. Con esa capacidad, es capaz de cubrir una superficie de unos 170 m², lo que significa que rara vez se queda a medias en medio de una habitación esperando a que lo rescaten.

Además, su tecnología de sensores frontales me da mucha tranquilidad. El robot detecta perfectamente las patas de las sillas, los cables que siempre quedan por ahí o incluso los juguetes que los niños dejan olvidados en el pasillo. Se desplaza con mucha suavidad y evita los impactos accidentales contra los muebles.

La configuración mediante la aplicación es algo que también me ha resultado muy cómodo. Puedo programar los ciclos de limpieza desde el trabajo, o simplemente pedirle por voz que se encargue de la cocina si he tirado algo al suelo mientras cocinaba. Es muy sencillo integrar todo el sistema para tener el control total.

Eso sí, ten en cuenta que funciona con redes Wi-Fi de 2,4 GHz, un pequeño detalle técnico que conviene recordar a la hora de conectarlo por primera vez. Una vez vinculado, el funcionamiento es constante y no suele dar quebraderos de cabeza, dejando el suelo impecable día tras día.

Si tienes poco tiempo y odias el polvo acumulado, este robot es una compra muy inteligente. Te quitará mucho trabajo de encima en casa y, por el precio que tiene ahora, creo que es difícil encontrar algo que rinda tan bien en el día a día.