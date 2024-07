Adiós aire acondicionado: estos son los ventiladores con las mejores ofertas en los Prime Day de Amazon

El verano ha llegado con fuerza y las altas temperaturas no dan tregua en España. Con picos que superan fácilmente los 40 grados en muchas regiones, encontrar una manera efectiva y económica de mantenernos frescos se ha convertido en algo realmente complicado. Los aires acondicionados, a pesar de ser muy eficaces, pueden hacer que gastemos más, tanto en su compra como en nuestro propio consumo energético, por lo que no siempre son la opción más viable para todos. Si quieres gastar menos y no sudar la gota gorda este verano, los ventiladores pueden ser una buena opción, ya que son más económicos, fáciles de instalar y pueden refrescar cualquier estancia con eficacia.

Afortunadamente, ya está aquí los Amazon Prime Days, que tendrán lugar los días 16 y 17 de julio, y son la oportunidad perfecta para que consigas estos dispositivos a precios casi insuperables. Durante estos dos días, Amazon publica una gran cantidad de ofertas exclusivas para sus miembros Prime, permitiéndonos ahorrar en productos de alta calidad que nos ayudarán a combatir el calor. Estos son los ventiladores que hemos fichado con descuentos increíbles.

Ventilador de pie con control remoto

Ventilador de pie con control remoto. Amazon.

Un ventilador de pie portátil con autorrotación y control remoto te puede interesar si buscas una solución eficiente y cómoda para mantenerte fresco. Funciona con una batería recargable de 7200mAh y se puede cargar en 5 horas mediante USB-C, ofreciendo entre 6 y 21 horas de funcionamiento según la velocidad y oscilación escogidas. Este ventilador es ideal para su uso en diversos lugares gracias a su diseño portátil y plegable. Cuenta con 4 velocidades diferentes y es silencioso, con un ruido máximo de 40 dB. Su capacidad de oscilación automática de 90º distribuye el aire de manera uniforme. Sin embargo, un inconveniente podría ser que requiere estar completamente cargado para su primer uso.

Honeywell TurboForce Ventilador

Honeywell TurboForce Ventilador Amazon

El Honeywell TurboForce ofrece toda la potencia y comodidad que tienen los ventiladores pequeños. Este modelo se caracteriza por su capacidad de generar un flujo de aire que se puede sentir hasta a 7 metros de distancia gracias a su diseño aerodinámico y bien optimizado. Cuenta con tres ajustes de velocidad potentes y un cabezal oscilante de 90°, dándonos un movimiento de aire en cualquier dirección y refrescando nuestro verano. Además, tiene un bajo nivel de ruido, haciéndolo ideal como ventilador de escritorio, como ventilador de suelo en una sala, o junto a la cama.

El ventilador de torre con oscilación de 85º

Ventilador de torre silencioso. Amazon.

El ventilador de torre con oscilación de 85º y 3 velocidades es ideal para ti si deseas un dispositivo compacto y potente. Con una altura de 82 cm y una potencia de 45W, este ventilador es eficaz y muy silencioso, siendo perfecto para cualquier ambiente. Además, su temporizador de 120 minutos te permite programar su apagado automático, ideal para la hora de dormir. Es seguro para hogares con niños y mascotas gracias a su rejilla estrecha. Sin embargo, puede que su diseño compacto no sea suficiente para habitaciones más grandes.

Ventilador de Pie con ahorro energético del 55%

Ventilador de pie con ahorro energético. Amazon.

Otro ventilador de pie muy silencioso, como es este modelo, puede ser lo que necesitas si buscas eficiencia y ahorro energético. Con sólo 35 dB en su modo nocturno, asegura un sueño sin ruidos molestos. Su motor Effitech permite un ahorro energético del 55% sin sacrificar potencia. Ofrece 12 velocidades y un alcance de aire hasta 7,2 metros. Su pantalla LED y control remoto facilitan su uso. No obstante, su precio de 99,99 € lo sitúa en un rango más alto, aunque es justificable por sus avanzadas funcionalidades y rendimiento.

Ventilador de Techo Mellerware

Ventilador de Techo Mellerware Amazon

El ventilador de techo Mellerware, con un motor DC de 45W de potencia, es una opción muy silenciosa y eficiente, ideal para dormitorios, habitaciones infantiles o despachos. Este ventilador cuenta con la función verano/invierno que permite crear una estancia agradable durante todo el año. Con seis velocidades y un temporizador de hasta 8 horas, ofrece un control total sobre el ambiente de tu hogar. Además, su diseño elegante y funcional hacen de él la opción perfecta para crear un confort duradero y silencioso.

Con esta selección de ventiladores, los Amazon Prime Days son la oportunidad perfecta para equipar tu hogar con dispositivos de alta calidad a precios inmejorables. No dejes pasar estas ofertas y prepárate para disfrutar de un verano fresco sin necesidad de recurrir al aire acondicionado y gastar de más.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

