Este desconocido accesorio para los Firestick hará que series y películas carguen mucho más rápido

La conexión por cable mejora y mucho los tiempos de carga de contenidos en streaming.

No todos los Firestick tienen WiFi 6, e incluso los que sí lo tienen pueden pasarlo mal para cargar vídeo 4K.

Los Fire TV Stick de Amazon llevan años siendo uno de los productos más vendidos de esta tienda, un éxito rotundo que se ha colado en millones de hogares en sus distintas versiones.

Dicho esto, todos los que han probado a ver contenido en 4K, o se han animado a jugar online desde el Fire TV, saben que el WiFi a veces no da la talla. Entre paredes gruesas, routers lejanos y la cantidad de dispositivos conectados en casa, el streaming puede empezar a dar tirones, la calidad baja y el temido buffering aparece en el peor momento.

Esto lo sabe Amazon, y de hecho venden por separado una solución para los más exigentes: un adaptador para conectar el Firestick a internet por cable.

Adaptador ethernet para Fire TV Stick Este pequeño accesorio te permite conectar el Firestick directamente al router, sin WiFi.

No solo lo venden, sino que además está rebajado de precio por el Amazon Prime Day, una oportunidad para ahorrar algunos euros y de paso mejorar tu calidad de vida.

Las series son cada vez más exigentes en ancho de banda y ahora que se puede jugar en la nube directamente desde el Firestick, nada mejor que poner solución de una vez a los problemas.

Conectar y disfrutar, tan simple como eso

Ningún modelo de Fire TV Stick viene con puerto Ethernet de serie. Amazon lo ha dejado claro desde el principio: si quieres una conexión por cable, necesitas un adaptador específico.

Su instalación no puede ser más simple: conectas el adaptador al micro USB del Fire TV Stick, enchufas el cable Ethernet desde el router y listo. En segundos, el dispositivo detecta la red cableada y te olvidas de configuraciones complicadas o drivers adicionales. Es literalmente plug and play, pensado para que cualquiera pueda mejorar su conexión en un par de minutos.

El cambio se nota especialmente en la reproducción de contenido 4K y en el uso de aplicaciones que requieren mucho ancho de banda. Con el adaptador, los cortes y bajadas de calidad desaparecen. La velocidad máxima que soporta es de 100 Mbps, más que suficiente para cualquier plataforma de streaming actual, incluso si tienes contratada fibra de alta velocidad.

Además, la conexión por cable es mucho más estable y no se ve afectada por interferencias, algo que ocurre a menudo en pisos con muchas redes WiFi alrededor o en casas grandes donde la señal no llega igual a todas las habitaciones.

Es compatible con prácticamente todos los modelos de Fire TV Stick, desde los más básicos hasta el Fire TV Stick 4K Max y el Fire TV Cube. No ocupa apenas espacio y se integra perfectamente en el conjunto, sin cables molestos ni accesorios aparatosos. Al estar diseñado por Amazon, la compatibilidad está garantizada y no hay sorpresas con actualizaciones o problemas de reconocimiento. Y si alguna vez surge un fallo, el soporte técnico de Amazon responde rápido y sin complicaciones.

Hay alternativas en el mercado, algunas incluso más baratas, pero pocas ofrecen la misma garantía de funcionamiento y facilidad de uso. Muchos adaptadores genéricos pueden dar problemas de compatibilidad o requerir configuraciones adicionales. El de Amazon, en cambio, está pensado para que funcione siempre a la primera, sin importar el modelo de Fire TV Stick que tengas.