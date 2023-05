La manera de estudiar niveles superiores, universitarios u oposiciones está cambiando. La comodidad y accesibilidad que aporta internet no la consiguen academias o clases físicas y presenciales. Una educación online a distancia es más sencilla para poder compaginar el día a día, adaptarse a los horarios de un estudiante y a sus conocimientos. Si a una persona le cuesta más tiempo prepararse una oposición, por ejemplo, tiene a su disposición en internet la materia para cuándo la necesite.

Es por esto por lo que muchas academias de formación o de oposiciones han cambiado el chip y se han lanzado a internet. Como Ucademy cuyo objetivo es que sus alumnos ahorren tiempo y dinero con su academia online. Se trata de una academia telemática para la nueva generación de estudiantes que quieren conseguir su objetivo en menos tiempo y esfuerzo con un método donde ellos mismos son el centro y se organizan con ayuda, temario, clases y todo lo que necesiten a su disposición.

Lo mejor es que posee un estudio personalizado a cada alumno porque, como dicen desde Ucademy, estudiar online es mucho más que encender un ordenador. Así que, si estás opositando, preparándote la selectividad y quieres sacar buena nota o en la universidad, puedes echar un vistazo y personalizar tus estudios con Ucademy para conseguir los mejores resultados.

Una academia para los nuevos tiempos

Ucademy nació en el año 2020, en la época de crisis sanitaria por la Covid-19 donde el paradigma cambio hacia lo telemático. Fue en ese momento donde se propusieron transformar el modelo de la educación tradicional. Su misión es que los estudiantes consigan sus objetivos académicos mediante un estudio personalizado, ameno y flexible.

De hecho, la flexibilidad es uno de sus pilares. Desde esta academia no creen que el estudio debería adaptar tu rutina, sino que debe ser al revés: tu educación adaptarse a tu rutina diaria para no tener que dejar, por ejemplo, el trabajo para poder sacarse una oposición. En resumen, aprovechar las horas lectivas adaptadas, ser eficaces para no perder tiempo y dinero y apostar por la práctica, además de la teoría.

