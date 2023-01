Cómo usar la versión de Satisfyer en pareja y romper los tabúes que rodean a los juguetes sexuales

La marca alemana Satisfyer ha conseguido romper muchos tabúes que envolvían a la masturbación femenina, de hecho, la ha puesto en boca de todo el mundo, la ha normalizado y ha conseguido vender miles de succionadores de clítoris en solo unos años. Y es que, para disfrutar del sexo es básico el autoconocimiento y para ello es crucial explorar y la masturbación, por eso, es tan importante el papel que han jugado en los últimos años los juguetes sexuales como generadores de orgasmos y eliminadores de tabúes. Estos temas ya no se ocultan, estos juguetes se han convertido en uno de los regalos más elegidos y se ven por todas partes.

Pero, Satisfyer no está centrado solo en personas con clítoris, también hay juguetes sexuales para personas con pene y no solo son exclusivos de la masturbación a solas, sino que también se pueden usar en pareja para aumentar el deseo sexual, mejorar las relaciones o, simplemente, para salir de la rutina. Y, un gran ejemplo es la versión para parejas de la famosa marca alemana, el Satisfyer Partner plus con control remoto, hasta diez modos de vibración diferente y resistente al agua para usar, incluso, debajo de la ducha. Y, la mejor oportunidad para comprarlo es ahora que se encuentra más de un 40% rebajado y solo cuesta 28,90 euros.

Con mando a distancia y resistente al agua. Mielectro

Satisfyer para todos y todas

De 49 a solo 29 euros es una razón para lanzarte a probar este juguete sexual para parejas, pero no es la única. Las ondas de vibración de este modelo ayudan a aumentar las sensaciones erógenas. Además, tiene un modo susurro que no hace nada de ruido para usar donde queráis y tiene un mando a distancia para que un miembro de la pareja pueda llevar el control. No tendrás que preocuparte tampoco por su funcionamiento, el diseño es simple: una parte se introduce en la vagina y la otra queda sobre el clítoris.

De esta forma, tanto la persona que se lo introduce como la pareja sienten la vibración. Y si os gusta hacerlo en la ducha, este juguete sexual es cien por cien impermeable, por lo que no habrá ningún problema en mojarlo. De hecho, podréis introducir también el mando en la bañera.

