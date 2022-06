Las mejores batallas entre amigos son con pistolas de agua o dardos: Nerf tiene un modelo ideal para cada niño (¡y no tan niño!)

Las batallas más épicas a lo largo de los tiempos se han combatido con pistolas de agua en verano y dardos en invierno. Las mejores tácticas, golpes y traiciones entre amigos las han vivido niños y niñas equipados con las mejores Supersoaker de Nerf. Pero, también los que no son tan pequeños han vivido esto, ya que la marca de pistolas de agua y dardos también fabrica modelos inspirados en videojuegos como Fortnite que atraen a un público más mayor.

Sean cuales sean tus gustos (¡o tu edad!), seguro que este verano estás deseando jugar en una batalla con estos nuevos modelos de Nerf. Y es que, los globos de agua se han quedado anticuados y hay tantos modelos como niños y adultos en el mundo, por tanto, seguro que consigues el ideal para ti y para todos tus amigos. Solo hay que ver el gran catálogo que hay disponible en Amazon.

-Lanzador de élite con 30 dardos Nerf. Todas las pistolas no tienen por qué ser especialmente de agua, de hecho, la más vendida del ecommerce contiene dardos. Pero, no unos dardos cualquiera, dardos Nerf que humillan y no hacen daño. Además, seguro que no te quedas sin munición con este modelo, ya que vienen incluidos un total ¡de 30 dardos! Hay que añadir que estás de suerte porque ahora está rebajada casi un 30%.

Se puede personalizar este lanzador añadiendo accesorios a los tres raíles tácticos. Amazon

-Supersoaker de agua (¡y dardos!). Las Supersoaker, por su parte, son las pistolas Nerf de agua, pero hay modelos dos en uno, como este con el que podrás lanzar agua a tus enemigos y dardos a la vez. Cabe un litro en esta pistola e incluye cinco dardos Nerf, por tanto, si eliges este modelo serás uno de los implacables de tu equipo (¡además ahora tiene una rebaja del 35%).

¡Dos en uno! Amazon

-Y para los no tan pequeños: Fortnite. Nerf también tiene disponibles modelos de pistolas de agua para las batallas de adultos. No solo se iban a divertir los más pequeños este verano. Por ejemplo, el diseño de esta Supersoaker está basado en el videojuego de moda: Fortnite. ¡El lanzador está inspirado en el que se usa en Fortnite Battle Royale y reproduce fielmente el aspecto y los colores del popular videojuego! Las batallas de Fortnite podrán desarrollarse en tu ciudad y podrás empapar a tus amigos con lanzamientos de agua ¡muy certeros!

Tiene capacidad par aun litro de agua y es muy fácil y rápido de rellenar. Amazon

