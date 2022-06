Tres juegos de agua imprescindibles para sobrevivir a un verano sin piscina en casa

El calor está aquí y parece que este verano no va a dar tregua. Con los termómetros rozando los 40 grados, las piscinas se convierten en grandes aliadas hasta que lleguen las soñadas vacaciones o esa escapada a la playa. Del calor no se libra nadie y las tórridas tardes estivales no admiten otro plan que disfrutar del agua, sobre todo si tenemos niños en casa. Porque las horas pueden hacerse muy largas si no podemos salir con ellos al parque o a dar un paseo por las altas temperaturas.

Es posible que seas de esos afortunados que tienen piscina en el jardín. Problema resuelto. Pero si no es tu caso, puedes encontrar alternativas con el agua como protagonista para convertir las tardes (o las mañanas de verano) en momentos divertidos y fresquitos al aire libre. ¡Y solo necesitarás una manguera! En 20deCompras hemos seleccionado tres opciones que arrasan en Amazon y que nos han encantado.

Aspersor con forma de ballena

Si no tienes mucho espacio, este rociador es perfecto para disfrutar del aire libre. Está fabricado en PVC y tiene forma de ballena de la que salen seis tubos de colores que proyectan agua. Conecta la manguera al pececito y ajusta la presión para que el agua salga disparada. Está disponible en dos tonos de azul y los tubos se guardan debajo para ahorrar espacio. Su precio no supera los 9 euros.

Rocía agua desde sus seis mangueras oscilantes que se recogen para guardarlo. Amazon

Tapete con fuente de agua ¡y juegos!

Esta alfombra de chorritos es una forma divertida de combatir el calor si dispones de un espacio algo más grande. Mide casi 170 centímetros de diámetro y el perímetro está equipado con aspersores de agua. Puedes adquirirla en tres modelos diferentes y es una de las favoritas de los usuarios de Amazon. Destacamos el tapete azul que incluye 10 piezas adicionales para realizar juegos de coordinación y movimiento. Además, ¡viene con dos parches por si se pincha!

Con 10 piezas para hacer juegos y parches antipinchazos, es un artículo muy completo. Amazon

Tobogán de carreras deslizante

¿Todavía no has probado una pista de carreras deslizante? Deberías. Es un juego que hace las delicias tanto de pequeños como de mayores. Este modelo de Team Magnus tiene dos carriles y está elaborado con PVC de gran calidad. Cuenta con aspersores a lo largo de toda la pista y una almohada de choque hinchable al final. Nos ha encantado porque incluye kit antipinchazos y dos tablas para hacer más divertidas las carreras y evitar rozaduras. Está disponible en dos tamaños de 5,5 y 9,5 metros.

Disponible en dos tamaños de 5 y 9 metros, incluye almohadas inflables para deslizarse Amazon

