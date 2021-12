Maximiliana, el móvil que permite a los mayores hacer videollamadas sin tener que tocar nada, nació en 2020, en plena pandemia de coronavirus.

La idea surgió de una necesidad familiar y social. El fundador de la empresa, Jorge Terreu, un ingeniero informático de la Universidad de Zaragoza, viajó por estudios a Francia, dejando a su abuela en la capital aragonesa, con quien estaba acostumbrado a conversar diariamente.

Surgió una idea innovadora por la distancia con su abuela

Al ser ella una persona de edad avanzada, no poseía los conocimientos tecnológicos necesarios para utilizar un móvil normal, como hacen las personas más jóvenes. En ese momento, surgió una idea innovadora, un móvil que funcionase solo, con videollamadas, sin necesidad de tocarlo. Se denominó Maximiliana, en honor a la abuela.

La primera versión estable de Maximiliana es de marzo de 2020, tiempo en el cual se sometieron a prueba cinco dispositivos móviles en el Hospital Clínico de Zaragoza, lo que además de posibilitar el ensayo del teléfono, también ayudó a cinco pacientes ingresados al hospital por Covid-19, cuya estancia iba a ser prolongada. Maximiliana superó la prueba y, gracias a la difusión en los medios y una inversión privada de por medio en septiembre, Jorge Terreu pudo emprender y darle forma a su idea.

A día de hoy, a finales de 2021, la compañía posee más de 300 clientes esparcidos por toda España, y 6 jóvenes trabajando en la startup, de no más de 23 años.

Ventajas y funcionalidades de Maximiliana

Jorge Terreu explica a 20minutos cuáles son las funcionalidades y ventajas de Maximiliana.

¿Es el móvil para los que crecieron sin móvil?

Así es. Maximiliana es un móvil hecho para todas esas personas, que ahora son nuestros abuelos, y que crecieron sin móviles y tecnologías. Por eso, nosotros hemos querido adaptar y facilitar al máximo la forma de usar este móvil para que ellos puedan sentirse capaces y acogidos en el mundo actual, que la mayoría de veces, desgraciadamente, se olvida de ellos.

¿Qué funcionalidades tiene el teléfono y por qué es ideal para las personas mayores? ¿Cuáles son sus ventajas tanto para los mayores como para los familiares?

En Maximiliana se diferencian dos partes: el móvil Maximiliana, para la persona mayor, y el panel de control (para que el responsable o familiar controle el móvil remotamente).

El móvil Maximiliana muestra las caras de los contactos que la persona mayor llama habitualmente y tan solo pulsando la cara, realiza una llamada. También cuenta con llamada de emergencia, agitando el móvil, o apps extra si desea tener WhatsApp, cámara u otros. El móvil se actualiza automáticamente siempre que nosotros lanzamos una novedad o funcionalidad. No es necesario que el usuario haga nada.

Por otro lado, el responsable, desde su panel de control, puede hacerle videollamada o llamada (ambas se descuelgan y cuelgan automáticamente, por lo tanto, la persona mayor no tiene que tocar nada), le puede enviar mensajes que le aparecen en el Maximiliana en grande y se dictan en voz alta; también puede localizar el móvil y conocer el estado de la batería, si está cargado o no.

Estas funcionalidades son una ventaja tanto para la persona mayor, que no tiene que preocuparse por saber usar un móvil. y para el familiar, que puede tener controlado en todo momento el móvil de su ser querido.

El ver siempre que quieran a sus personas mayores, aunque sea a través de una pantalla y que incluso a veces viven solas, es lo que más nos agradecen nuestros usuarios.

¿Cómo se pueden hacer videollamadas sin tener que descolgarlo?

Como he comentado anteriormente, el responsable o familiar accede a su panel de control desde el que realiza la videollamada al móvil Maximiliana. El timbre de éste suena muy alto durante unos segundos, para que a la persona mayor le de tiempo a oirlo, y ya se descuelga automáticamente, sin que haga falta tocar nada.

¿Qué precio tiene y cuántas unidades han vendido hasta ahora?

La tarifa base son 19,90€/mes por el móvil. Si no, son 28,90€/mes e incluimos también la tarjeta SIM (10GB y minutos ilimitados), hacemos portabilidades sin ningún coste, por si quieren mantener su mismo número de teléfono.

¿Tiene permanencia obligatoria?

No, para nosotros es un punto muy importante. No hay permanencia ni fianzas. Pueden tenerlo el tiempo que deseen y cuando no lo necesiten más, nos lo devuelven y cancelamos la cuota. Así de simple.

Jorge Terreu con su abuela Maximiliana Cedida

En general, ¿las empresas tecnológicas deberían pensar en facilitar más la vida de los más mayores con aparatos sencillos?

En nuestra opinión y desde nuestra propia experiencia, sí. No se piensa lo suficiente en el bienestar de nuestros mayores y se dan por hecho muchas cosas, como por ejemplo, el uso de un móvil normal. Hay empresas que han creado algún móvil enfocado a los mayores en el que las letras y números son diminutos y el sistema interno es un sistema normal.

Para nosotros es un honor poder facilitar la comunicación entre familias y hacerle la vida más amena a esas personas que viven solas o lejos de sus familiares.

Maximiliana utilizando el móvil Cedida

Proyecto para las Navidades

Desde Maximiliana, explica Terreu, están sacando justo ahora "un proyecto muy bonito para estas navidades, se llama #aTiempo". "Surgió hace un par de meses, estábamos mirando datos de mayores para añadir nuevas funcionalidades al móvil y vimos en un informe del Imserso que de cada 10 mayores de 80 años, 4 afirmaban en el estudio sentirse solos... nos conmovió mucho y decidimos preparar esta iniciativa para que por lo menos en Navidad, pongamos por encima del atropello de la rutina, lo verdaderamente importante y pasemos tiempo con ellos", subraya.

Para ello, van a igualar todos los minutos de compañía a los mayores con minutos de colaboración en la lucha contra el cáncer. Han conectado todos los móviles de los clientes de Maximiliana y sus minutos de llamadas y videollamadas se suman automáticamente al proyecto. Además, cualquiera puede participar desde la página web (-> maximiliana.es -> click en #aTiempo) subiendo los minutos de compañía, el nombre de su mayor y una foto chula que lo demuestre, y así aparecen todos los participantes del proyecto con su foto.