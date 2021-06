De 55 euros a 35: así es la oferta con la que Lékué te acerca tres de sus favoritos para sacarles partido en verano

En verano comer sano es más fácil. Si bien es cierto que los planes al aire se multiplican y con ellos, los picnics y las barbacoas, también lo es que las recetas fresquitas para alejar el calor, con el gazpacho como embajador, se adueñan de nuestro batch cooking. Claro que, no todo son ventajas llegados los meses estivales: tenemos tantas ganas de disfrutarlos, ¡que el tiempo se nos escapa de las manos! Y, no: no vamos a pasarnos horas en la cocina preparando el menú semanal pudiendo bajar a la piscina, playa o al parque. Pero, ¿te has parado a pensar que quizás no tienes los instrumentos adecuados para agilizar los minutos entre fogones?

Dado el protagonismo actual de la comida real, son muchas las marcas que cuentan con gadgets de lo más variado que buscan ayudarnos a disfrutar de los ingredientes más saludables de forma rápida y deliciosa. Y Lékué es, sin duda, uno de los embajadores de esta filosofía. Sus estuches de silicona alimentaria para cocinar en el microondas se han convertido en uno de los must realfooders y, aunque a veces no nos viene invertir bien en su compra, cuando la firma está de rebajas, ¡resistirse es imposible! Y hoy, desde 20deCompras hemos querido destacar una de las promociones que ningún amante de la buena comida debería dejar pasar, pues puedes llevarte tres de sus recipientes más buscados por 35 euros en vez de por 55: el clásico estuche rojo, la arrocera y el escalfador de huevos.

El 'pack' rebajado de Lékué. Lékué

Todo lo que vas a poder disfrutar...

La arrocera. Conocido como Quick Quinoa & Rice Cooker, este ‘gadget’ es ideal para aquellos que adoran incluir estos cereales en su dieta pero que, sin embargo, no siempre le tienen cogido el punto. Este modelo cocina hasta 4 raciones en 12 minutos y con él nos evitamos tener que estar pendientes durante la cocción. Es apto para lavavajillas.

El estuche rojo. Este clásico de Lékué no podría faltar dentro de la promoción, pues es perfecto para cocinar una o dos raciones en el microondas y en tiempo récord, platos sabrosos y saludable. Con un precio que ya fuera del 'pack' ronda los 20 euros, destaca por ser capaz de cocinar los alimentos en su propio jugo de forma uniforme al tiempo que el vapor permite que queden tiernos y jugosos, lo que se conoce como el efecto 'papillote'.

El escalfador de huevos. El Ovo también es uno de los productos más conocidos de la firma. Y, la verdad, no es de extrañar: en un minuto nos permite disfrutar de un huevo perfecto al que, por supuesto, podemos añadirle jamón, verduras o atún, entre otros, para lograr sabores más intensos.

