De las prestaciones al precio: ¿con cuál de los dos robots de cocina más vendidos de Cecotec te quedas?

Llevas meses pensando que, dado el ajetreado ritmo vital, un robot de cocina podría ser la solución para disfrutar de una dieta sana y equilibrada sin que tengas que pegarte horas en los fogones, así que, por fin, te has decidido a hacerte con uno. Sin embargo, no creas que ya has tomado la decisión más difícil, porque la gran variedad de modelos que encontramos en el mercado nos hace tener que estudiar todas las prestaciones que cada uno nos ofrece, además del precio. Por un lado, debemos fijarnos en el número de funciones que ofrece, para saber hasta dónde es capaz de llegar en la cocina. La tecnología es otro de los aspectos a tener en cuenta, puesto que los hay desde los más tradicionales hasta aquellos que se conectan a una comunidad interactiva.

La capacidad, para elegir el modelo según el número de raciones diarias que solamos preparar, la facilidad de limpieza y los accesorios que incorporan son otras de las cuestiones a tener en cuenta antes de decantarse por uno. Pero también puede servirnos de ayuda el apostar por aquellos que causan furor entre los usuarios, como los dos robots de cocina más vendidos de Cecotec. Ambos están rebajados e incorporan diferentes funciones y prestaciones. Para que te resulte más sencillo decantarte por uno, en 20deCompras analizamos los dos modelos bajo estas líneas.

¿Con qué Mambo te quedas?

- El Mambo 10090, para amantes de la cocina. Este modelo incorpora más de 30 funciones, entre las que se incluye trocear, picar, licuar, triturar, sofreír, emulsionar, remover, escalfar, amasar... Además, también cuenta con la función de mantener caliente, para que la comida esté lista para servir en el momento que le indiques. Además, incluye dos jarras de cocinado de diferentes materiales para poder conseguir las texturas adecuadas en cada elaboración; tiene báscula incorporada; y es smart, pues se conecta con la app de Mambo en nuestro teléfono para disfrutar de recetas ilimitadas y guiadas paso a paso al tiempo que da acceso a una comunidad social interactiva para compartir recetas.

Mambo 10090. Cecotec

- El Mambo 7090, un robot ideal para iniciarse. Capaz de realizar el mismo número que funciones que el modelo anterior, la compra de este robot de cocina solo incluye una jarra de cocinado y esta no cuenta con la balanza. Eso sí, este gadget incluye varios accesorios para cumplir con todas las necesidades culinarias, como la cuchara MamboMix para amasar, que no corta la masa para que esta tenga un mayor volumen, el cestillo de hervir o la vaporera para poder preparar hasta cuatro elaboraciones de forma simultánea.

El robot de cocina Mambo 7090, de Cecotec. Cecotec

