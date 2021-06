Una heladera por menos de 20 euros: así es la oferta de Lidl para comenzar el verano por todo lo alto

Hasta que no saboreamos un helado en una terraza al sol no podemos decir que comienza de forma oficial el verano, puesto que estas delicias, aunque pueden disfrutarse durante todo el año, son propias de esta estación. Gracias a ellas podemos refrescarnos y darnos un capricho con sabores de lo más variado. Aunque en el mercado existen muchas propuestas, cada vez son más los que se animan a prepararlos en casa gracias a los moldes de silicona que facilitan la tarea. De esta forma, sabemos qué ingredientes incluye cada propuesta y huimos de alimentos procesados, de sustancias refinadas y de azúcares añadidos.

Para conseguir los mejores resultados, es aconsejable que, además de contar con los moldes en los que coloquemos nuestras elaboraciones, incluyamos en nuestra cocina un pequeño electrodoméstico que no facilite la tarea. Si tenemos un robot de cocina este puede darle el toque perfecto a nuestro helado, pero si no queremos invertir dinero en estos dispositivos, siempre podemos recurrir a un gadget específico. Las heladeras son perfectas para disfrutar de estas delicias estivales y hay opciones para todos los bolsillos y cocinas. De hecho, en Lidl hemos encontrado un modelo que de tamaño compacto y que prepara helados en menos de 40 minutos. Y, lo mejor, es que ¡solo cuesta 17,99 euros!

La heladera, de Lidl. Lidl

De tamaño compacto para no ocupar más espacio del necesario y con la garantía, sin embargo, de hacer un litro del helado más cremoso o del sorbete más fresquito, esta pequeña heladera de Lidl apunta maneras para convertirse en uno de sus must del verano. Para empezar, tiene un diseño de corte retro disponible en dos colores que nos permitirá tenerla estos meses fuera del armario sin romper la estética de la cocina. Pero no todo es estética, sus prestaciones son muy interesantes: pone a nuestra disposición una potencia de 12W, el batidor es desmontable para que podamos limpiarlo bien después de cada uso, cuenta con pies antideslizantes, el motor desmontable permite giros a la izquierda y a la derecha y dispone de una abertura en la parte de arriba para poder añadir cualquier ingrediente durante la preparación de nuestro helado.

Cabe destacar que, para que podamos estrenarla desde el primer momento, en el manual de instrucciones incluyen las recetas de seis helados (¡uno de ellos vegano!) para que podamos aprender a usarla y sacarle mucho partido. ¿Listo para disfrutar de esta preparación casera?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Lidl otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.