¡Se acabó el cocinar a ojo! Una báscula de cocina, a punto de llegar a las 7.000 valoraciones positivas en Amazon

Se terminó aquello de cocinar a ojo sin pesar los ingredientes con la típica frase: "A mí me funciona, la comida me sale rica". Sí, te puede salir algo rico, pero en cuanto varíe el número de comensales, la receta no saldrá igual si no mides las cantidades. Además, seguro que el sabor cambia si cumples con las proporciones a raja tabla.

Por otro lado, la creciente corriente real food tiene muy en cuenta los pesos exactos de los alimentos y las proporciones para cocinar, así que si realmente quieres ser realfooder no te puede faltar una báscula de cocina o, incluso, unas cucharas medidoras. Estas últimas poseen diferentes medidas y son una gran opción también para tu cocina.

Pero, tranquilo, estás de suerte porque en Amazon una de las básculas más populares está a punto de llegar a las 7.00 valoraciones y te puedes hacer con ella por tan solo 10 euros si quieres pesar hasta 5 kilogramos o 16,99 si lo que quieres es la capacidad para 10 kilogramos. Esta báscula tan popular de acero inoxidable y digital es de Eono, quien ha innovado con 4 nuevos sensores.

Su pantalla digital facilita la lectura de las unidades. Amazon

¿Todavía no te hemos convencido?

Eono Báscula de cocina digital es precisa, fácil de usar y de limpiar. Gracias a los cuatro nuevos sensores del dispositivo, la precisión de los pesos es mucho más acertada.

Fácil de usar porque al ser digital es muy intuitiva y rápida. Además, la conversión de unidades la hace automática, rápida y fácil. No tendrás problemas para leer los resultados gracias a su pantalla LCD.

Por último, fácil de limpiar también porque cuenta con una elegante parte superior de acero inoxidable que facilita la limpieza. No te preocupes por las huellas, las salpicaduras ni los restos de comida: ¡es muy fácil mantenerla limpia!

