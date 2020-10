Cucharas medidoras o cómo conseguir, por 15 euros, triunfar con la repostería en casa

La repostería, además de ser la destreza culinaria más instagrameable, también es una de las más complicadas. Las medidas exactas (ni un gramo arriba ni abajo) son esenciales para asegurar resultados vistosos y comestibles, pues el menor de los fallos puede lograr una textura con grumos y sin aire, una crema cortada o un pastel de capas arruinado por exceso de calor. Por ello, iniciarse en ella requiere de un estudio previo y de mucha paciencia si lo que queremos es asegurar una mejora progresiva que culmine en grandes platos. Eso sí, el esfuerzo y los resultados merecen (y mucho) la pena: ¿quién puede resistirse a un bizcocho de zanahoria, una tarta de tres chocolates o a unas clásicas, pero deliciosas, natillas?

Claro que, más allá de ser precisos en cada paso, debemos armarnos de materiales de cocina de calidad que nos ofrezcan una ayuda extra e inestimable. Así, moldes de silicona, tapetes antiadherentes de amasado y batidoras de varillas se convierten en aliados reposteros a los que acudir con cada receta. Pero, que sean los más conocidos, no significa que sean los únicos: las balanzas y las cucharas de medidas son la base de un buen postre. De hecho, estas últimas son, quizás, las menos populares, pero también las más efectivas, pues, con un simple gesto, se puede averiguar rápidamente la cantidad que hay que incluir a nuestra receta.

Si aún no las has probado y quieres comprobar su funcionalidad, estás de enhorabuena. Hemos encontrado, buceando en el catálogo de Amazon, un juego muy completo de once herramientas diferentes exclusivas para repostería. ¿Lo mejor? Tienen cinco estrellas otorgadas por los usuarios que ya las han probado, están fabricadas con materiales de calidad... ¡y pueden ser tuyas por 15 euros!

Este set incluye una regla para quitar excesos. Amazon

Por qué no deben faltar en tu cocina

En repostería, la improvisación con los ingredientes es una mala aliada, ya que de la proporción de estos que incluya nuestra receta depende el tiempo de horneado o de nevera, la temperatura y otros factores que marcan el éxito o el fracaso de nuestra receta. Por ello, si la cocina se ha convertido en una de nuestras pasiones, no nos pueden faltar con herramientas que nos ayuden a ser precisos con las cantidades. Una báscula de cocina nos puede servir para grandes elaboraciones, pero para ser más rápidos y eficaces en repostería, este set de tazas y cucharas es la mejor opción, puesto que incluye 11 herramientas de medidas diferentes, desde 1,25 ml a 15 ml en el caso de las cucharas, y de 30ml a 250 ml en el de los cazos. Además, también incorpora una regla que nos ayuda a eliminar el exceso de ingredientes de estos medidores.

Estos utensilios cuentan con mangos de silicona antideslizantes para evitar derrames y están fabricados en acero inoxidable, lo que los hace muy resistentes. Además, su diseño permite almacenarlos de forma apilada para ayudarnos a mantener la cocina organizada de forma efectiva.

