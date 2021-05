Un estudio de las autoridades sanitarias de Estados Unidos ha detectado casos de problemas cardíacos en adolescentes y jóvenes tras recibir la vacuna contra el coronavirus.

Un estudio del Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) ha aclarado, sin embargo, que los casos son "muy raros" aunque no especifica el número exacto, y está confirmando la relación de los mismos con la inoculación.

El problema identificado en estos adolescentes y jóvenes es miocarditis, una inflación del músculo cardíaco, que puede presentarse tras pasar ciertas infecciones.

Tras la segunda dosis

Los casos se han presentado más en mujeres que en hombres, y sobre todo dentro de los cuatro días siguientes a la segunda dosis. Empero, la mayor parte de ellos son leves.

La ratio de casos de miocarditis en los vacunados no es muy diferente de los niveles normales, apunta el CDC. Médicos consultados por el New York Times también apuntan a que tal vez no haya relación y que son casos que se han visto relacionados ahora que la vacunación ha comenzado a ser masiva.

Aunque no está demostrado que la vacuna ocasione esos casos, el CDC ha urgido a que en las consultas se vigile posibles problemas cardíacos en jóvenes tras recibir la vacuna.