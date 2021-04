Proponen crear un historial clínico digital para que consultes tus antecedentes médicos y tratamientos desde el móvil

Como ya sabemos, la información de los pacientes son datos privados de difícil acceso. Por consiguiente, un grupo de asociaciones profesionales del ámbito de la salud defiende la creación de un nuevo historial clínico digital europeo para que tengan acceso los pacientes desde los teléfonos móviles.

La objetivo de este proyecto es que sea operable entre comunidades y países de la Unión Europea, para que los ciudadanos puedan consultar su expediente de consultas o enfermedades desde cualquier lugar.

Carina Escobar Manero, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, afirma que “la idea es que podamos entrar en nuestro historial igual que lo hacemos en Hacienda”, añadiendo que la idea se podría llevar a cabo a través de una aplicación móvil.

Por otro lado, Pilar Rodríguez Ledo, la doctora de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, comenta que la iniciativa “tiene que estar basada en el concepto europeo de la identidad única y ser eroperable entre los distintos sistemas regionales de salud, y también entre los sistemas privados y públicos. De forma que los datos de salud correspondan a la persona y esta los aporte cuando necesite asistencia”.

El acceso a los historiales médicos no es suficiente a pesar de los avances, para Pilar Rodríguez sigue siendo un inconveniente debido a que las carpetas electrónicas no llegan a ser una información válida porque no poseen datos interrelacionados, asimismo, añade que no existe un documento completo que tenga una cronológica clínica completa del paciente.

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes se insiste en que una 'Historia de Salud Digital' contribuirá a una mejor atención médica para que los pacientes tengan una mejor accesibilidad a sus informes médicos, además, podrán conocer con detalle sus enfermedades.

No solo se tiene como objetivo conocer el historial, también se pretende aportar información tras superar una operación o durante un tratamiento, así se podrán hacer seguimientos de la situación.

¿Proyecto viable?

El Grupo de Salud Digital se encuentra en contacto con el Ministerio de Sanidad para impulsar 'Historia de Salud Digital', sin embargo, reconocen que de momento está parado.

Carina Escobar afirma que la crisis sanitaria “se ha comido” todo tipo de innovación que pudieran hacer. “Necesitamos un Ministerio de Sanidad que lidere la transformación que conlleva cambiar este sistema de salud que tenemos. Si no aprovechamos ahora el cambio, estaremos haciendo un flaco favor para las personas que vienen. Nosotros queremos una historia clínica que nos sirva ahora y nos sirva para el futuro”.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.