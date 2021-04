Por qué el aceite de germen de trigo es el ingrediente 'beauty' más buscado y cómo saber si encaja en mi rutina

Las rutinas de belleza están a la orden del día. Si bien es cierto que hace unos años nos conformábamos con darnos una crema hidratante por la mañana, las filosofías beauty se han impuesto, llevándonos al mundo de los multicuidados y de mostrándonos que con mimo y atención todas las pieles son perfectas. No obstante, en los últimos meses, se ha visto un cambio de tendencia; ahora, el minimalismo flexible parece estar haciéndose fuerte, lo que significa que el número de cosméticos deja de importar para dar paso a los nuevos protagonistas: los ingredientes. ¿O es que aún no has oído hablar de la niacinamida, el retinol, el AHA y BHA o el peróxido de benzoílo?

La lista es de lo más variada, pues no todas las sustancias son buenas para todos los tipos de pieles ni todas están preparadas para combinarse entre ellas. Por eso, es importante saber cuáles son las que más éxito están teniendo, cuáles son sus efectos y, por supuesto, probar antes de apostar por toda una línea. Cometer errores, sin embargo, con una de las favoritas es difícil, pues es apta para todo tipo de pieles, ayudando a combatir los signos de fatiga y envejecimiento, a calmar y curar el cutis y a mejorar la circulación, entre otros. ¿Su nombre? Aceite de germen de trigo, el ingrediente estrella de este sérum de The Body Shop y otros muchos cosméticos.

Sérum de vitamina E y aceite de germen de trigo. The Body Shop

Este cosmético de noche es un dos en uno: sérum y aceite facial para ofrecerte una fórmula todo en uno que, además de hidratar y suaviza la piel mientras duermes. Por ello, es perfecto para sentir una piel renovada, radiante y saludable al despertar. Está enriquecido con vitamina E, aceite de semillas de sésamo de comercio justo y aceite de germen de trigo. Su textura es ligera y es adecuado para todo tipo de pieles. Bastan dos o tres gotas y un ligero masaje en cuello y rostro para que sea efectivo.

Otros productos para completar tu rutina

Junto al sérum nocturno, en The Body Shop cuentan con una amplia gama de productos de germen de trigo para conseguir una piel hidratada, prevenir el envejecimiento y mejorar la circulación. Destaca el limpiador facial que crea una espuma que limpia, suaviza y refresca la piel, y cuya acción podemos completar con el tónico facial que, además de limpiar la piel, la hidrata y la refresca. Estos productos son fundamentales para conseguir un rostro libre de suciedad para que así cualquier cosmético haga un mayor efecto, puesto que permiten una mayor absorción de los ingredientes activos.

Por otro lado, las pieles más deshidratadas pueden aprovechar los beneficios de la mascarilla hidratante con vitamina E que también contiene en su formulación aloe vera orgánico y ácido hialurónico. Con ello, se consigue una piel más hidratada durante 24 horas para sentirla más suave. Por último, también podemos disfrutar de los beneficios de este ingrediente en todo el cuerpo, gracias a la acción de la manteca que protege de la pérdida de hidratación.

