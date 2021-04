En la trayectoria de toda pareja es normal que se produzcan altibajos y puede que, en determinados momentos, una de las partes sienta que no se encuentra al mismo nivel, que no existe reciprocidad, que se le infravalora o no se le tiene en cuenta. Sin embargo, si esta situación se prolonga en el tiempo y pasa a convertirse en algo crónico podría llegar a originar serios problemas de autoestima. Si esto ocurre, conviene tomar las riendas de la situación e intentar esclarecer qué está pasando entre ambos.

¿Qué señales indican que una pareja no te valora?

En primer lugar hay que analizar cuáles son las señales que pueden indicar que tu pareja no te valora:

- Una de la más importantes es percibir que no te presta atención. Si la otra parte prefiere pasar tiempo sola, realizar actividades de forma independiente o con otras personas, si en definitiva, da prioridad a cualquier plan en vez de hacer cosas juntos, conversar o simplemente estar a solas contigo está dando pistas de que no valora la compañía de su pareja.

- Otra señal muy clara es la de sentir que no está a tu lado en los momentos fundamentales. Por ejemplo, si se está atravesando una mala racha personal, un bache de salud, si necesitamos hablar de algún problema, si tenemos algún asunto laboral o familiar que nos quita el sueño... Si bien es cierto que depende de uno mismo resolver nuestros propios asuntos, que tu pareja te demuestre su apoyo, te dé un consejo o simplemente te escuche es básico para superar estas situaciones.

- Si la rutina se instala en la pareja y no hay espacio para momentos especiales, también deben encenderse las alarmas. Olvidarse de fechas clave como un cumpleaños o aniversario o dejar de organizar planes diferentes o sorpresas para el otro es un indicador de que tu pareja no está pendiente. Asimismo, si no corresponde a las muestras de afecto y se muestra distante y fría también puede ser un signo muy revelador.

- ¿No reconoce tus logros? Este es otro indicador de que tu pareja no te valora lo suficiente. Tanto en una relación de pareja como en las relaciones de amistad y las familiares, todas las personas demuestran lo que quieren a otra alegrándose y sintiendo como propios los logros del otro.

Pero, ¿qué hacer cuando tu pareja no te valora lo suficiente?

Si hemos detectado una o varias de las señales anteriores y, además, estas situaciones se prolongan en el tiempo, es posible - como ya hemos comentado- que acaben por minar la seguridad en uno mismo, la autoestima y el amor propio y que esos fantasmas no nos dejen disfrutar de la relación. Por lo tanto, lo primordial es comunicárselo de una forma asertiva y sincera a nuestra pareja. Expresarle claramente todos los aspectos en los que no nos sentimos valorados es la única vía para que la otra persona nos exponga, a su vez, los motivos por los que se ha llegado a esa situación.

Una vez abierta la vía del diálogo y expresada nuestra inquietud solo queda escuchar lo que tenga que decir el otro: quizás está pasando por algún problema o situación que le ha hecho estar distante más de la cuenta o quizás no se haya dado cuenta de que ha dejado de lado la relación. En ambos casos, si hay intención por su parte de subsanar el problema se abre una vía para solucionarlo.

Si por el contrario, nuestra pareja no reconoce la situación, o la reconoce pero no hay intención por su parte de solucionarlo o nos expresa que ha dejado de querernos quizás ha llegado el momento de plantearse hasta donde queremos y debemos permitir esas actitudes y de poner fin a una relación que no nos está llenando al cien por cien.