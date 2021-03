Así puedes comprobar tu evolución en la Operación Bikini con esta báscula de impedancia de menos de 30 euros

La irrupción de la primavera nos ha despertado del letargo: ¡aún no nos hemos puesto en serio con la Operación Bikini! Aunque sí nos hemos centrado en hacer el batch cooking y organizar la compra para asegurar una dieta variada y saludable e, incluso, hemos montado un pequeño gimnasio en casa para conciliar la vida familiar con el deporte, no nos hemos centrado en nuestro peso ni lo hemos consultado con un especialista. Si queremos quitarnos esos kilitos de más que hemos acumulado en invierno, es importante conocer qué nos sobra o falta o cómo debemos enfocar una pérdida de grasa que no ponga en peligro nuestra salud ni acabe con el temido efecto rebote.

¿El primer paso a dar? Pesarnos en una báscula de impedancia que arroje datos más específicos, más allá de los kilos, para, después, consultar y contrastar con nuestro médico o nutricionista, es la mejor forma de averiguar nuestro estado físico actual. Y es que estos gadgets pueden arrojar información útil sobre la cantidad de grasa, músculo o agua que tenemos y ayudarnos a planificar mejor nuestros objetivos para que sean realistas a la par que efectivos y saludables. Con el modelo de Youngdo, ahora rebajado un 20% en el catálogo de ofertas flash de Amazon, podemos conseguirlo. ¿Quieres averiguar cómo? ¡Pues sigue leyendo!

La báscula de Youngdo. Amazon

Las prestaciones clave de este dispositivo

Una medición completa. Este modelo ofrece datos y estadísticas de hasta 19 índices corporales como el peso, el porcentaje de grasa corporal, la edad biológica... Con todo ello podemos realizar un análisis exhaustivo de nuestro estado y, con la ayuda y los consejos guiados de un profesional, trabajar para conseguir determinados objetivos.

Este modelo ofrece datos y estadísticas de hasta 19 índices corporales como el peso, el porcentaje de grasa corporal, la edad biológica... Con todo ello podemos realizar un análisis exhaustivo de nuestro estado y, con la ayuda y los consejos guiados de un profesional, trabajar para conseguir determinados objetivos. Registro en aplicación. Estas cifras se registran en la aplicación ‘Scale Up’, donde se realizan análisis de datos, sugerencias para mejorarlas y comparaciones con gráficos que ayudan a ver los datos con mayor claridad. Además, se puede sincronizar con aplicaciones como Fitbit, Google Health y Apple Heatlth para tener un mayor control de todo nuestro estado de forma.

Estas cifras se registran en la aplicación ‘Scale Up’, donde se realizan análisis de datos, sugerencias para mejorarlas y comparaciones con gráficos que ayudan a ver los datos con mayor claridad. Además, se puede sincronizar con aplicaciones como Fitbit, Google Health y Apple Heatlth para tener un mayor control de todo nuestro estado de forma. Gran precisión. La báscula de Youngdo está diseñada con vidrio conductor revestido con ITO que permite realizar una medición más precisa.

La báscula de Youngdo está diseñada con vidrio conductor revestido con ITO que permite realizar una medición más precisa. Usuarios ilimitados. Esta báscula es capaz de almacenar datos de hasta 999 usuarios, por lo que puede ser usada por toda la familia y que cada miembro registre sus propios datos.

