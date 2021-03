¿Qué es Discord? Así es la popular app de chat que Microsoft podría comprar por más de 10.000 millones de dólares

Discord es una plataforma de chat. Nació en 2015 como una forma para que los gamers tuviesen un canal sencillo por el que comunicarse mientras jugaban juntos a juegos de ordenador. Desde entonces han cambiado mucho las cosas y actualmente Discord alberga a más de 140 millones de usuarios.

Para que todos ellos estuviesen representados, en 2020 los responsables de la plataforma la renombraron con el lema “Your Place to Talk”. Posiblemente el tirón del audio y las videollamadas tuvo también que ver, pero sus creadores afirman que el objetivo principal era despojarse de su antigua identidad como una aplicación para jugadores, ya que, según la compañía, alrededor del 70% de los usuarios activos de Discord informaron que usan la plataforma para fines no relacionados con los juegos, o una combinación de juegos y uso diario.

Discord no es un servicio de chat al uso, como puede ser Slack. Tiene ciertas idiosincrasias. Por ejemplo, permite a los usuarios crear servidores, que pueden consistir en una variedad de canales de texto, vídeo y también de voz.

Un servidor típico de la plataforma puede tener salas para temas específicos -por ejemplo ‘Chat general’, ‘Chat economía’, ‘Chat política’...- y después canales de voz de alta calidad y baja latencia para juegos o actividades específicas.

De alguna manera, en esta plataforma convergen muchas de las modas del Internet de hoy. Tienes la posibilidad de hablar mediante tu propia voz -hola, salas de audio de Clubhouse- y ese mismo chat de voz es una de las herramientas más populares entre streamers y podcasters de Twitch. Asimismo, en la Era de las Videollamadas que nos ha traído la emergencia sanitaria, Discord se ha desarrollado para admitir chats de vídeo.

Una de las características fundamentales de esta red social es lo poco que tiene de red social: la plataforma no tiene alimentación, ni algoritmo, ni me gusta ni forma de que nada se vuelva viral, perfecta para los que están cansados de la tiranía del like -y lo mainstream que es-.

Discord es multiplataforma: está disponible tanto para dispositivos móviles iOS y Android como en aplicaciones de escritorio dedicadas para Mac y Windows, aunque también puedes acceder a través del navegador web.

10.000 millones

Según fuentes de Bloomberg, Microsoft se encuentra en conversaciones para comprar Discord y el precio de la venta podría ser de más de 10.000 millones de dólares. Bloomberg señala que Discord habló con otros posibles compradores “en el pasado”, incluidos Amazon y Epic Games, aunque la cronología de esas discusiones no quedó clara.

No obstante, según esas mismas fuentes del medio internacional, parece ser que si la plataforma de chat no recibe una oferta aceptable, saldrá a bolsa. En noviembre la compañía fue valorada en 7.000 millones de dólares.

