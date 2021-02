Clubhouse: así es la red social de moda a la que solo puedes entrar con invitación

Una red social de audios, un punto de encuentro para podcasters, el Twitch sonoro… Todavía está en una fase preliminar –y sólo hay opción de descargarla para iOS– pero Clubhouse ya ha sido denominada de diferentes formas. Lo único que podemos saber hasta ahora de esta red social en la que sólo necesitas la voz es lo que nos cuentan. Y es esto:

Hay redes sociales enfocadas a la imagen, como Instagram; al texto, sería Twitter; a los vídeos en directo, Twitch, y ahora llega Clubhouse, que se focaliza en la voz. Nada más. En GQ explican que es una red social creada en 2020 por Paul Davidson y Rohan Seth cuyo objetivo es que la gente hable.

Está dividida en habitaciones y en cada una se trata una temática distinta. Si accedes a ellas puedes participar en el debate, o ser un mero espectador; como en Twitch, por ejemplo, pero sin imagen. En cada habitación hay un moderador y te puedes encontrar personajes famosos como Aston Kutcher, Jared Leto o gurús de Silicon Valley.

Señalan también que, a partir de las 22:00 horas, la tranquilidad se acaba, ya que llega Back of the bus, una gran discusión en vivo. Se pasa de la sala de debate a la barra del bar, aunque, eso sí, no se puede hablar de tecnología. Desde GQ aseguran que Clubhouse está ya valorada en 100 millones de dólares y tiene alrededor de 1.500 usuarios.

El Tiwtch sonoro está dividido en habitaciones temáticas. Apple Store

Sólo puedes acceder a Clubhouse con invitación

En la actualidad, este Twitch de la voz está reservado a unos cuantos privilegiados, ya que para poder unirte has de ser invitado. Es en Estados Unidos donde, de momento, están la mayoría de usuarios, aunque, vista la buena acogida que ha tenido, es muy probable que dentro de poco tiempo se haya extendido al resto de territorios.

En Clubhouse, además, puedes crear tú mismo una habitación con la temática que desees. Por lo demás, tiene un funcionamiento similar al de otras redes sociales, es decir, puedes seguir a gente, te avisarán cuando seas seguido, recibirás notificaciones cuando empiecen charlas…

En la Apple Store aseguran que el objetivo es agregar a personas a Clubhouse lo más rápido posible, pero, por ahora, lo único que puedes hacer es apuntarte en la lista de espera y confiar en ser invitado.

