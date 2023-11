Descubre el único pueblo de España que empieza con 'W' y que está repleto de cráneos, tibias y fémures

No, no estamos en Alemania. Nuestra topografía no está llena de lugares y localidades con 'W'. Más bien al contrario: en España, por ejemplo, sólo hay un pueblo cuyo nombre empiece con 'W'. Está en Valladolid y se llama Wamba.

Este pueblo con "uve doble" se encuentra en la parte suroriental de la comarca de los Montes Torozos (Castilla y León). Tal vez muchos se ubiquen más si les decimos que uno de los municipios con los que limita es Villanubla (allí está el aeropuerto de Valladolid).

¿De dónde viene esa "W"? El nombre de Wamba es "real". Le viene dado por el rey godo Wamba, que fue elegido rey en esa localidad allá por el 672. Cuenta la Wikipedia que en aquella época se llamaba Gérticos y que el rey Recesvinto tenía allí una villa para descansar. Al morir Recesvinto en dicha villa, los nobles eligieron a Wamba ese mismo día.

. FLICKR/Erazo-Fischer

Si nos acercamos a Wamba, el Camino de Santiago puede ser una buena disculpa. Por esta localidad pasa el llamado Camino de Madrid. Y ya que hemos llegado a Wamba, lo primero que hay que ver son sus calaveras.

3.000 calaveras que impresionan

Esta localidad vallisoletana cuenta con un enorme osario de más de 3.000 calaveras de monjes, así como miles de tibias, fémures y otros huesos. Impresiona. Es parte de la Iglesia de Santa María. Al norte de este templo, en el lugar donde estuvo el claustro del monasterio, se halla un gran patio. A él se abren varias dependencias, como el baptisterio, la capilla de Doña Urraca y el osario.

. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Todas esas calaveras son de los esqueletos depositados a lo largo de los siglos XIII al XVIII. En una de sus paredes de este osario de la Orden de San Juan se puede leer el siguiente epitafio: "Como te ves, yo me ví. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás".

Pero ya decimos que para ver el osario hay que entrar en la Iglesia de Santa María y ese es otro placer, porque es una de las pocas iglesias españolas de estilo mozárabe. Su fecha de construcción puede datarse entre los siglos X y XII (de modo que se acaba ya como románica).

. WIKIPEDIA/Dirkvde

Está formada por tres naves y las capillas. En esta iglesia fue sepultada la reina Urraca de Portugal, esposa del rey Fernando II de León y madre del rey Alfonso IX de León.

Wamba ofrece la posibilidad de practicar senderismo a lo largo del Valle del Hornija: buenas vistas y una variada y agradable vegetación. Para descansar y comer al aire libre, dispone de un amplio merendero en la carretera que va hacia Valladolid.

Torrelobatón, a dos pasos

. AYUNTAMIENTO DE TORRELOBATÓN - Archivo

Y si nos queda tiempo, podemos escapar a la cercana Torrelobatón, a sólo 12 kilómetros. Esta localidad vallisoletana presume, y con razón, de un hermoso castillo.

Situado en un pequeño teso, el castillo, construido en el siglo XIII, se hace visible desde cualquier punto del Valle del Hornija. Se cuenta que en el castillo de Torrelobatón se alojaron los Comuneros el día antes de ser derrotados en Villalar.

Cómo llegar a Wamba

El pueblo de Wamba se encuentra a unos 25 minutos en coche desde Valladolid, capital de Castilla y León, por la carretera VA-514. En concreto, la distancia que les separa es 19,2 kilómetros. Es la opción más cómoda y rápida, y no hay problema para aparcar en Wamba. También se puede ir en autobús y en taxi.

Desde Madrid, la distancia hasta Wamba es de 2 horas y 15 minutos, 213 km por la AP-6 y la A-6.

