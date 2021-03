La ministra Darias confirma que el lote en estudio por trombos de la vacuna de AstraZeneca se ha inoculado en España

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado este viernes de que el lote de la vacuna de AstraZeneca que ha sido retirado ya en nueve países de la Unión Europea tras registrar episodios de trombos en personas recientemente inmunizdas ha sido inoculado en España y que ningún acontecimiento adverso del tipo de los que se han notificado en Austria ha sido notificado hasta el momento.

Así lo ha asegurado durante una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE, en la que ha insistido en que "AstraZeneca es una vacuna segura. Así lo dice la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS)", al tiempo que ha recalcado que ya este jueves la EMA señaló que "no hay efecto causal entre la vacuna y los trombos".

"La vacuna de AstraZeneca es segura. En España ese lote ya está suministrado. La vigilancia es máxima, pero podemos estar tranquilos"



En este sentido, Darias ha pedido "prudencia" y "tranquilidad". La ministra ha confirmado que el lote estudiado, ABV5300, ya se ha inoculado en España (a colectivos esenciales menores de 55 años) y ha recordado que el Ministerio de Sanidad tiene un protocolo de farmacovigilancia establecido para todo el protocolo de vacunación.

La EMA recomendó este jueves “seguir administrando” la vacuna de la covid-19 de AstraZeneca en la Unión Europea (UE), suspendida por varios países europeos por problemas de coagulación diagnosticados tras la vacunación, y consideró que “los beneficios de la vacuna siguen superando sus riesgos”.

El comité de seguridad (PRAC) de la EMA, que se reunió este jueves para revisar todos los casos de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con coágulos sanguíneos, concluyó que, de momento, “no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios de esta vacuna”.

“El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el número observado en la población general”, aseguró la EMA, que recibió hasta este jueves la notificación de 30 casos de episodios similares entre cerca de 5 millones de personas vacunadas con el fármaco de AstraZeneca en la UE.

El PRAC seguirá investigando los casos reportados en días posteriores a la vacunación con AstraZenenca, cuyos efectos secundarios más comunes suelen ser “leves o moderados, y mejoran unos días tras la vacunación”, y oficialmente no se encuentran entre ellos posibles eventos tromboembólicos, puesto que no fueron detectados en los ensayos clínicos llevados a cabo antes de lograr su licencia en la UE. “Una vez que se complete la revisión, el PRAC hará las recomendaciones necesarias para minimizar los riesgos y proteger la salud de los pacientes”, añadió la EMA.

Italia, Dinamarca, Noruega e Islandia, además de Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, se encuentran entre los países europeos que decidieron suspender la inmunización con todas las dosis de AstraZeneca, o solo con algún lote en concreto. Las autoridades sanitarias de Austria dijeron este jueves que no ven razón para suspender la administración de AstraZeneca, después de ser uno de los países que notificó también casos de trombos.

Niños y embarazadas

Preguntada Darias por la vacunación en niños y embarazadas, la ministra de Sanidad ha indicado que "no hay ensayos y por tanto no hay evidencia y mientras no haya evidencia y la EMA lo autorice, no se puede proceder a la vacunación". En el caso de las embarazadas, "hemos determinado que sea el personal médico quien examine el riesgo para las embarazadas con alto riesgo2, ha agregado.