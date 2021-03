España recibió 228.000 dosis del lote de AstraZeneca paralizado en varios países europeos por casos graves de trombos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este miércoles que España recibió el pasado 12 de febrero 228.000 dosis del lote de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que ha sido paralizado por problemas de coagulación diagnosticados tras la vacunación.

Varios países europeos entre ellos Dinamarca, Austria, Países Bajos y Noruega han registrado casos de trombosis tras administrar las vacunas de este lote y decidieron paralizar de forma temporal su administración en sus países. La alarma se desató cuando las autoridades austriacas informaron del fallecimiento de una persona con trombosis múltiple -formación de coágulos sanguíneos- y muriera diez días después, habiendo recibido previamente una inyección del fármaco. También Dinamarca anunció este jueves su suspensión temporal tras registrar "graves casos de trombos" en personas que la habían recibido.

La correspondiente parte a España del lote ABV5300 de la vacuna 19 ya fue administrada y según la AEMPS "hasta el momento, no se ha registrado en España ningún acontecimiento adverso relevante del tipo de los que se han notificado en Austria con la vacuna de AstraZeneca".

Desde el Ministerio de Sanidad, preguntados por la cantidad de dosis que se han distribuido en cada comunidad autónoma, han indicado a 20minutos "que el criterio de reparto entre las CC AA de este lote de AstraZeneca se ha realizado por distribución poblacional".

22 casos en la UE

En este contexto, la Agencia Española subraya que este lote ha sido distribuido en 17 países de la Unión Europea, entre ellos España. La fecha de la distribución del lote fue el 12 de febrero con 228.000 dosis, que fueron las primeras unidades que recibió nuestro país de la empresa británico-sueca. Hasta el momento, en la UE se han notificado 22 casos de este tipo de reacciones.

La autoridad sanitaria señala que han iniciado las investigaciones pertinentes por parte del Comité de Evaluación de Riesgos Europeo de la Agencia Europea de Medicamentos (PRAC). No obstante, desde la AEMPS aseguran que, de momento, no hay evidencias de que la vacuna sea la que esté causando estos acontecimientos adversos.

Indican que las "alteraciones de coagulación y, entre ellos, los acontecimientos trombóticos, no se han establecido como una posible reacción adversa de esta vacuna y no figuran como tal en la ficha técnica del medicamento". Además, apuntan que estos efectos no suponen un número mayor que los esperados en la población general.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA), por su parte, sigue recomendado la vacuna del Covid-19 de AstraZeneca en la Unión Europea, y considera que “los beneficios de la vacuna siguen superando sus riesgos”.