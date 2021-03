Al Gobierno le salen las cuentas para la inmunidad de grupo en verano, pero los expertos dudan de que sea posible

Se acerca el momento clave para que la vacunación dé el acelerón necesario para llegar a tiempo al objetivo de tener al 70% de la población inmunizada a final de verano y el Gobierno sigue confiando en que sea posible.

Hasta ahora, el ritmo de vacunación se ha visto lastrado por la falta de suministro, pero, este lunes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantó que España recibiría 4,8 millones de dosis del inyectable de Pfizer en abril y la aprobación de una nueva vacuna, la de Johnson & Johnson en la Unión Europea es inminente.

Con todo, los expertos siguen siendo escépticos ante la posibilidad de lograr un objetivo, inmunizar a 33 millones de personas antes del 21 de septiembre, que se encuentra a años luz de la situación actual, con solo 1,3 millones de personas vacunadas con las dos dosis necesarias, es decir, un 2,7% de la población.

“Obviamente no salen las cuentas”, declara Juan Navarro, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene (Sempsph) y presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. “Hasta ahora ninguna previsión se ha cumplido con la llegada de vacunas”.

España ha recibido 5,58 millones de dosis de vacuna hasta la fecha y necesitará otros 62,4 millones de aquí a final de verano para poder cumplir el objetivo fijado por el Gobierno. Eso significa que debe recibir 2,3 millones de dosis semanales, casi el doble de las que recibe actualmente.

A la espera de Johnson & Johnson

Las cuentas, en todo caso, son posibles. Según la información aportada ayer por la ministra, solo Pfizer enviará 1,2 millones de dosis semanales a partir de abril, las cuales habría que complementar con las de AstraZeneca, que actualmente envía unas 500.000 y las de Moderna, que se ha comprometido a enviar 5,6 millones durante el tercer trimestre.

Además, se espera que otra nueva vacuna sean aprobadas en la UE en el segundo trimestre, la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, lo que permitiría duplicar el ritmo de inmunización.

“Con este suministro de vacunas, el objetivo no va a ser fácil, pero no es imposible”, considera, algo más optimista, Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. “Si se normaliza el ritmo de llegadas de vacunas y sigue estando pulsado ese músculo que ha caracterizado hasta ahora la actitud de los sanitarios, no te digo que se pueda conseguir el 70%, pero se puede acercar bastante”.

Más allá de que las dosis lleguen a tiempo a España, se plantean dos retos adicionales: conseguir distribuirlas por las comunidades autónomas de forma rápida y efectiva e inocularlas a buen ritmo a los distintos grupos prioritarios designados en el plan de Sanidad.

“No es tan fácil como 'llegan las vacunas y ya está'. Son vacunas que requieren ultracongelación, que esa cadena que no se rompa hasta el punto final conlleva un esfuerzo y una organización”, declara Ruth Figueroa, presidenta del grupo de estudio de vacunas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

El sistema está preparado

En lo que sí coinciden todos los expertos consultados es en la capacidad del sistema sanitario de llevar a cabo con los plazos fijados la campaña de vacunación si se reciben las dosis suficientes.

“Si vienen esas vacunas que dicen que van a venir que jamás han llegado a ese ritmo no sería el problema administrarlas”, declara el doctor Navarro, de la Sempsph. “Por recursos sanitarios, por personal sanitario y espacios donde vacunar no sería ningún problema. La vacunación es un acto breve y estaría bien planificado”.

La doctora Figueroa, de la Seimc, espera, por su parte, que, aunque no se logre alcanzar el objetivo a tiempo, los efectos de la campaña de vacunación empiecen a notarse en verano. “Si la organización es perfecta se verá un resultado en verano, pero los efectos de la vacunación son más claros pasado un mes o dos, ya en otoño”.