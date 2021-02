Los beneficios de contraer glúteos 15 minutos al día

El ejercicio debe formar parte de nuestro día a día, ya que la vida activa es una de las principales recomendaciones para conseguir un estilo de vida saludable. Así, caminar, nadar, montar en bici o realizar algún otro tipo de ejercicio aeróbico es perfecto para mover todo el cuerpo y dejar atrás el sedentarismo.

Además de esto, muchas personas acuden al gimnasio o hacen una rutina de ejercicios enfocada a mejorar una parte del cuerpo. En el caso de los hombres, los abdominales o los brazos suelen ser las partes del cuerpo en las que más se enfocan, mientras que las mujeres prefieren ejercitar, por ejemplo, glúteos.

De este modo, para todos aquellos que quieran conseguir tonificar y remarcar los glúteos, se puede conseguir haciendo algunas rutinas de ejercicio específicas, así como deportes que consiguen mover todo el cuerpo. Sin embargo, puede los glúteos necesiten una ayuda extra, ya que se requiere mucha constancia para conseguir tonificación.

Beneficios de contraer los glúteos durante 15 minutos al día

Por ello, un estudio publicado en la evista PeerJ, the Journal of Life and Environmental Sciences, ha demostrado que el simple gesto de contraer los músculos durante quince minutos al día puede ayudar a aumentar la resistencia y la fuerza de esta zona.

Este estudio contó con la participación de 32 personas, que realizaron el ejercicio de contraer los glúteos, tal y como recoge Women's Health. De esta forma consiguieron ganar volumen en el glúteo, realzar su firmeza y mejorar la resistencia en las piernas y la potencia en los saltos.

Para hacer este ejercicio, solamente es necesario sentarse con la espalda recta, las rodillas separadas a la altura de los hombros y mantener los pies apoyados en el suelo y juntos. Después, basta con contraer los glúteos fuertemente y mantener la posición durante cinco segundos antes de relajarse y, después, volver a repetir.