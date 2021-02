Cómo practicar el Zero Training, el método japonés para perder grasa en cinco minutos

Las claves para llevar a cabo un estilo de vida saludable son la dieta y el ejercicio, además de otras recomendaciones como evitar el alcohol o el tabaco. Sin embargo, aquellas personas que no tienen una rutina donde incluyen el ejercicio, es posible que muchos días dejen de lado la práctica deportiva.

Cuando esta dejadez, ligada a la falta de tiempo o a la falta de afición por el deporte, se convierte en algo habitual, las personas comienzan a llevar vidas completamente sedentarias, algo poco recomendable en cuanto a hábitos saludables se refiere.

De este modo, una recomendación para aquellas personas principiantes que se quieran poner en forma es el seguimiento del método Zero Training, ideado por Tomomi Ishimura, fundadora del estudio de yoga Body Tone New York, ubicado en la ciudad de Nueva York, y autora del libro El método Zero Training, según su propia web.

El método Zero Training

En su libro, Tomomi Ishimura explica la forma de adelgazar, acabar con los dolores musculares y tonificar el cuerpo fácilmente mediante el método Zero Training.

La autora explica que, con el paso del tiempo, las malas posturas y los hábitos de vida hacen que el cuerpo se vaya volviendo perezoso, va acumulando grasa y cada vez es más complicado adelgazar. Por ello, el mencionado método consiste en la realización de ejercicios de respiración y estiramientos, todo ellos en tal solo cinco minutos al día, para ayudar a devolver el cuerpo a su posición inicial y natural, la posición 0.

El Zero Training está basado en la importancia de la postura a la hora de conseguir un cuerpo tonificado y una buena figura, según la profesora de yoga y entrenadora Tomomi Ishimura. De este modo, los entrenamientos irán enfocados a unas pautas que hacen trabajar las cinco partes del cuerpo claves, que son: cuello, hombros, espalda, caderas y pies.

Así, sola,emte son necesarios cinco minutos al día. Para comenzar el entrenamiento, basta con tumbarse boca arriba, realizando seis sencillos ejercicios, cinco de ellos son estiramientos y uno de ellos es de tonificación.

Estos son algunos ejercicios que muestra la propia Tomomi Ishimura a través de su cuenta de Instagram, los cuales están enfocados a revertir la postura encorvada, a realizar estiramientos de diferentes partes del cuerpo o a acabar con el dolor lumbar.