Qué tiene la freidora sin aceite de Cecotec para triunfar: capacidad, recetas y diseño compacto por 45 euros

En el mundo culinario, cada vez son más los gadgets que llegan a nuestra cocina para hacernos la vida un poco más fácil. En este sentido, los robots de cocina se han convertido en verdaderos objetos de deseo, puesto que son capaces de preparar por nosotros un sinfín de elaboraciones y, al mismo tiempo, agilizar los procesos de todas elaboraciones gracias a funciones como el amasado, el sofrito y el emulsionado. Además, estos dispositivos han permitido poner de acuerdo a los expertos cocinillas y a los que no saben encender ni un fuego en esta estancia, ya que son de gran ayuda para ambos. Pese a su gran popularidad, aún hay un pequeño electrodoméstico que le está cogiendo ventaja y se está proclamando el auténtico rey de las cocinas: las freidoras sin aceite.

Estos gadgets, cuya diferencia con las tradicionales es que no emplean aceite para cocinar, nos permiten preparar diferentes elaboraciones en una versión más healthy, al evitar el exceso de grasa. Así, se han convertido en un indispensable para los amantes de las croquetas, los calamares y las patatas fritas. Claro que no todos los modelos (ni la inversión que requieren) están consiguiendo el mismo efecto: la freidora Compact Rapid de Cecotec está triunfando y no es de extrañar: a su buen precio (¡ahora está rebajado un 46%!), se suma su diseño compacto y su capacidad para toda la familia. ¿Quieres saber más?

Esta freidora está rebajada un 46%. Cecotec

Las mejores prestaciones de la Cecofry

Su capacidad . Para asegurar que con este pequeño electrodoméstico podemos preparar la comida para toda la familia, la ‘Cecofry’ tiene una cesta de 1,5 litros de capacidad para que podamos meter hasta medio kilo del ingrediente que elijamos, ya sean patatas fritas o 'nuggets’ de pollo, y hacerlo en una sola vez.

. Para asegurar que con este pequeño electrodoméstico podemos preparar la comida para toda la familia, la ‘Cecofry’ tiene una cesta de 1,5 litros de capacidad para que podamos meter hasta medio kilo del ingrediente que elijamos, ya sean patatas fritas o 'nuggets’ de pollo, y hacerlo en una sola vez. Recetario incluido . Este ‘gadget' incluye un completo recetario que muestra todas las opciones que te ofrece la freidora dietética., desde elaboraciones ideales para el día a día hasta otras especiales para animar el fin de semana. Además, en la web de Cecotec encontrarás muchas más recetas adicionales.

. Este ‘gadget' incluye un completo recetario que muestra todas las opciones que te ofrece la freidora dietética., desde elaboraciones ideales para el día a día hasta otras especiales para animar el fin de semana. Además, en la web de Cecotec encontrarás muchas más recetas adicionales. Ajustable a las necesidades. Uno de los puntos fuertes de esta 'airfryer' compacta es que, a pesar de la sencillez de su uso, nos permite ajustar valores tan importantes como la temperatura o el tiempo de cocinado. Así, puedes programarla de 80 a 200 grados y de 0 a 30 minutos.

