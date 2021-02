Cómo ayuda tomar un café cargado media hora antes de hacer ejercicio a quemar grasa

A la hora de practicar deporte, uno de los objetivos es quemar la grasa localizada en determinadas zonas del cuerpo mediante un plan de entrenamiento aeróbico. Un estudio reciente llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Granada (UGR) ha evidenciado que la ingesta de cafeína media hora antes de realizar ejercicios aeróbicos puede aumentar de forma considerable la quema de grasa.

"Existe evidencia de que la cafeína aumenta la tasa máxima de oxidación de grasas (MFO) y la capacidad aeróbica, que se sabe que son más bajas por la mañana que por la tarde", detalla la investigación publicada en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Así, los resultados revelan que la ingesta de aproximadamente 3 mg/kg, el equivalente a un café cargado, puede aumentar la quema de grasas antes de hacer deporte. Además, "si este ejercicio se realiza por la tarde, los efectos de la cafeína se notan más que si se hace por la mañana", indica la nota emitida por la Universidad de Granada.

¿Cómo se ha realizado la investigación?

Para llevar a cabo la investigación, el equipo contó con la participación de un total de 15 hombres con una edad media de 32 años que "completaron una prueba de ejercicio cuatro veces en intervalos separados por siete días". Los participantes consumieron 3 mg/kg de caféina o un placebo a las 08.00 horas de la mañana y a las 17.00 horas de la tarde y se estandarizaron las condiciones previas a cada ejercicio. Además, se calculó la oxidación de grasas durante las pruebas.

"Está muy extendido dentro del ámbito práctico recomendar hacer ejercicio en ayunas por la mañana para incrementar la oxidación de grasas durante el ejercicio. Sin embargo, esta recomendación podría carecer de base científica, ya que se desconoce si este aumento es debido a la realización en sí de ejercicio en horario de mañanas o por el hecho de permanecer en ayunas durante un prolongado periodo temporal", señala el autor principal del estudio, Francisco José Amaro-Gahete, del departamento de Fisiología de la UGR.

Los hallazgos reflejan que "una combinación de ingesta aguda de cafeína y ejercicio a intensidad moderada por la tarde proporciona el mejor escenario para las personas que buscan aumentar la oxidación de grasas de todo el cuerpo durante el ejercicio aeróbico", indica la investigación.

"Los resultados pusieron de manifiesto que la ingestión aguda de cafeína 30 minutos antes de realizar una prueba de ejercicio aeróbico aumentó la máxima oxidación de grasas durante el ejercicio independientemente de la hora del día", añade Francisco José Amaro-Gahete. Por tanto, esta investigación demuestra el beneficio del uso de cafeína como ayuda ergogénica durante el entrenamiento.