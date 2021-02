Cuánto tiempo es el recomendado para hacer ejercicio a diario en casa o en la calle

Hacer ejercicio de forma frecuente y dejar a un lado la vida sedentaria es una de las principales recomendaciones para llevar a cabo un buen estilo de vida. A esto, hay que añadirle otros hábitos saludables, como una dieta sana y equilibrada, un buen descaso o evitar el consumo de alcohol y el tabaco.

Todo ejercicio es bueno, ya sea practicar un deporte concreto o, por el contrario, salir a andar o a correr o ir al gimnasio. No importa cuál de ellos se practique, siempre que se haga de forma regular.

Lo que sí que hay que tener en cuenta es que la cantidad de deporte está ligada a la intensidad de la actividad y a la edad. De este modo, la Organización Mundial de la Saludespecifica una serie de recomendaciones a nivel general sobre la actividad física, dependiendo de la edad.

Lógicamente, no es lo mismo un niño de 12 años que una persona adulta de 40, igual que no dedicará el mismo tiempo a entrenar un deportista profesional que un aficionado o alguien que solamente hace deporte por no caer en el sedentarismo.

De este modo, estas son las guías generales de deporte diario que marca la OMS y que debe seguir una persona adulta, de entre 18 a 64 años:

150 minutos (2 horas y media) semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. También se pueden combinar equivalentemente actividades moderadas y vigorosas.

semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada cada semana. También se pueden combinar equivalentemente actividades moderadas y vigorosas. La actividad aeróbica se debe practicar en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo. Así, los adultos de este grupo de edades podrían aumentar la actividad física moderada aeróbica hasta 300 minutos por semana , o bien hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa aeróbica.

, o bien hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa aeróbica. Mínimo dos veces por semana, la OMS recomienda realizar actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares.

Las actividades recomendadas para esta franja de edad están relacionadas con el ocio, los desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias, explica la OMS.

Todo ello, va enfocado a que las personas en edad adulta mejoren las funciones cardiorrespiratorias y musculares, así como la salud ósea. La realización frecuente de ejercicio, además, reduce el riesgo de enfermedades físicas y también mentales, como es el caso de la depresión.