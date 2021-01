La pregunta que Margarita del Val no puede responder sobre la pandemia: "Pregúnteme como investigadora"

La viróloga Margarita del Val es una de las científicas de referencia en España para explicar la pandemia del coronavirus. La también investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y del CSIC intervino esta semana en el programa Más Vale Tarde de La Sexta para analizar la tercera ola de la pandemia, así como la estrategia de vacunación en España. Sin embargo, ha habido una pregunta que ha preferido no responder.

El contexto de la pregunta se debía al aumento de contagios de Covid-19 y a las restricciones en la hostelería. La presentadora de este espacio, Mamen Mendizábal, se dirigió a Del Val para preguntarle lo siguiente: "En este momento, el interior de cafeterías, bares y restaurantes, son un lugar al que usted iría?".

La cuestión sorprendió a la investigadora: "A ver, esa es una pregunta personal, yo puedo contestar como ciudadana, pero desde la investigación no tengo una respuesta para eso", ha asegurado Del Val.

La periodista matizó a continuación la cuestión para decirle que le estaba preguntando "como ciudadana formada", a lo que Margarita del Val le respondió "pero pregúnteme como investigadora, mejor".

Mamen Mendizábal insistió entonces en preguntar si, "como investigadora", iría a un bar, una pregunta que tampoco convenció a Del Val, que respondió entre risas: "Pero pregúnteme una pregunta de investigación".

En este punto, la presentadora de Más Vale Tarde optó por replantear su pregunta a Del Val: "¿Hay datos oficiales de hasta qué punto en bares y restaurantes, en este momento, en los lugares cerrados, se propagan los contagios?".

Ante esta cuestión, Del Val se sinceró al asegurar que no lo sabe: "Es que yo no soy epidemióloga, lo siento, esos datos no los conozco como para poder hablar de ellos, yo le puedo hablar de que por ejemplo hay muy pocas vacunas y que hace falta seguir investigando en vacunas", zanjó finalmente la viróloga.