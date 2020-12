Un paciente recuperado de Covid encuentra a los 116 sanitarios que le atendieron para darles las gracias

Un hombre de 45 años, Jeff Gerson, ha conseguido localizar y dar las gracias a los 116 sanitarios que considera le salvaron la vida tras quedar en coma durante un mes por la Covid-19.

Natural de Manhattan, Gerson llegó al Hospital Langone Tisch de la Universidad de Nueva York el 18 de marzo con dificultad para respirar, tos incontrolable y fiebre. Un día después, le diagnosticaron Covid-19 y le pusieron un ventilador, según la información que dan los medios estadounidenses.

Una vez recibió el alta, este neoyorquino pasó cinco meses tratando de localizar a todos los profesionales médicos que lo ayudaron a recuperarse: 116 personas.

Esta semana acaba de terminar de contactar con el último. Un proceso que veía necesario para terminar de curarse, según ha explicado él mismo a los medios.

"Si está recibiendo esta carta, es porque me he dado cuenta de que usted participó en salvar mi vida", escribió Gerson. "Es sólo después de mucho esfuerzo por mi parte para encontrar sus nombres que me he dado cuenta de cuántos de ustedes participaron en mi equipo de asistencia".

La CNN explica que el paciente buscó los nombres del centenar de sanitarios de tres maneras diferentes. Comenzó con la aplicación MyChart, que rastrea las pruebas médicas realizadas a un paciente. Gerson vio quién ordenó las más de 750 pruebas a las que fue sometido en su ingreso, desde análisis de sangre hasta electrocardiogramas. Una enfermera le ayudó a obtener 60 nombres. Y revisando las facturas de los seguros, encontró al resto.