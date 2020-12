DiccET, el 'Diccionario del español total', traduce la jerga de los nuevos tiempos a un idioma que todos entendemos

Lo han llamado el Diccionario del Español Total –DiccET– y lo definen como “un diccionario elaborado día a día, en continua actualización, cuyo fin es abarcar todas las palabras del español, principalmente aquellas que no se encuentran fácilmente en otros diccionarios”.

Entre estas palabras hay interjecciones, onomatopeyas, nombres propios, emojis, emoticonos, expresiones populares, palabras sin significado, acrónimos, comida y bebida o creaciones infantiles. Es un proyecto, explican, “que busca complementar a otros diccionarios y obras lingüísticas, ya sea contemplando términos y expresiones que otros diccionarios no registran o no pueden registrar por su naturaleza, o facilitando el acceso a esas obras por medio de enlaces”.

En el Diccionario del Español Total se da cabida a todas las palabras del español sin que importe que sean de nueva creación y que aún no estén asentadas, que estén en desuso, que sean derivados de significado fácilmente deducible, regionalismos, tecnicismos o que sólo se hayan usado una vez.

Apuntan que “son, precisamente, las palabras de nueva creación o de uso restringido las que más dudas pueden plantear, por lo que no tiene sentido esperar a que se asienten en el uso general para incluirlas en un diccionario”. Por razones similares, recogen “palabras desusadas y hápax o palabras que solo se han usado una vez, pues, aunque no son de uso general, quien se tope con ellas en sus lecturas puede querer saber su significado. Incluimos todo tipo de derivados para que quien dude sobre su validez al no encontrarlos en otros diccionarios aquí despeje la incertidumbre”.

Chorizón, ains o ‘Nivel Dios’, de todo hay en el Diccionario del Español Total

Pongamos algunos ejemplos para que saber qué es lo que vamos a encontrar en DiccET. Dentro de las creaciones infantiles, llamadas 'Inteligencia artiniñal':

Borborocho: lío grande.

Chorizón: chorizo blanco, parecido al salchichón.

Giganorme estupentástico lucista: electricista.

Si nos vamos a las onomatopeyas:

Achuá: estornudo sonoro.

Ains: suspiro.

Aj: asco.

Las expresiones populares también tienen cabida en el Diccionario del Español Total:

Nivel Dios: de una categoría o nivel altísimo o insuperable.

Guiño, guiño: expresión usada para indicar que lo anterior se ha dicho de broma o con segundas intenciones.

Aquí se viene llorado: expresión usada para mostrar indiferencia o hacer burla de las quejas o lamentos de alguien.

¿Cómo se usa el Diccionario del Español Total?

Lo anterior son simplemente unos ejemplos de lo que podéis encontrar en este DiccET. Para utilizar el Diccionario Total, sólo hay que poner el comando de búsqueda en el buscador, ya que este encuentra tanto lemas –palabras que encabezan las entradas del diccionario– como palabras dentro de las entradas –en definiciones, etimologías…–. Se puede buscar por palabras completas o por secuencias de letras. Las comillas permiten encontrar secuencias de palabras exactas. En el futuro próximo, anuncian, “el buscador dará resultados de otros diccionarios digitales –en primer lugar, el de la RAE– en caso de que no haya información sobre la palabra buscada. Además, para representar alguna variable en una expresión, usamos la X mayúscula”.

En el menú principal hay ocho opciones:

DiccET: presentación general de la herramienta.

Etimologías: donde se encuentran palabras como PDF , frisbi, yacusi.

, frisbi, yacusi. Especiales: las distintas categorías especiales de palabras que hay –las que ya hemos repasado–.

Ortografía y gramática.

y gramática. Nombres propios.

Listas.

Escríbenos.

Buscar palabra.

El Diccionario del Español Total pretende ser ese contenedor que todo abarca. Un medio capaz de incluir cualquier tipo de palabra o expresión que se use en la calle, sin necesidad de que haya sido aceptada por la RAE.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.