Ahorra 250 euros por la compra de esta barra de sonido que Mediamarkt ha rebajado en su Black Friday

Ahora que las bajas temperaturas han llegado para quedarse, no hay nada como disfrutar de una tarde de sofá, peli y manta. Para que la experiencia sea aún más emocionante, contar con un servicio de streaming es fundamental, puesto que nos permite acceder a un amplio catálogo de títulos y disfrutarlos... ¡sin anuncios! Por opciones donde elegir no será puesto que podemos suscribirnos a Netflix, Prime Video, Disney+ y a otras propuestas donde encontrar contenidos originales. De hecho, no sabemos qué te va a costar más si decantarte por un título para disfrutar de la tarde o por una de todas las opciones de VOD disponibles.

Una vez decidida la plataforma, podemos convertir el salón de nuestra casa en una auténtica sala de cine con un buen proyector o, si no queremos montarlo, basta con un buen equipo de sonido que, además, también nos sirve para escuchar con la mejor calidad nuestra música favorita. Además, y en plena semana del Black Friday, podemos encontrar propuestas muy interesantes a precios espectaculares. Tal es el caso de la oferta que hemos encontrado en el Viernes Negro de Mediamarkt que, de costar casi 500 euros, ahora está a la venta por 249.

Barra de sonido Samsung 2020 HW-Q60T. Mediamarkt

Además de ahorrar 250 euros en su compra, esta barra de sonido va a conseguir convertir nuestro hogar en la mejor sala de cine o de conciertos. Lo consigue gracias a su sistema de sonido envolvente 3D con Dolby Digital 5.1 y DTS virtual: X, que, también, integra la tecnología Samsung Acoustic Beam, que logra que el audio de tus películas no sea estático, sino que la acción se mueva para darte la sensación de estar dentro de ella. ¿Te resistes a incluirla en el salón de casa?

Más sonido... ¡con rebajas de Black Friday!

Si bien es cierto que esta barra de sonido es una de las ofertas más atractivas del día en el catálogo de Mediamarkt, no es la única de la que se puede disfrutar a precios muy (¡pero que muy!) atractivos. Sirva de ejemplo los Apple AirPods 2, que pasan de costar 179 euros a 135; el altavoz bluetooth de Ultimate Ears, que puedes conseguirlo por 60 en vez de por 90 euros; u otra barra de sonido compacta, también de Samsung, que deja de costar 129 euros y puede ser tuya por solo 95.

