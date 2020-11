El rodillo de jade, también con el pre Black Friday: cómo conseguirlo durante las próximas horas por menos de 9 euros

Es uno de los básicos más populares entre los beauty addicts y sus propiedades naturales no dejar de captar seguidores meses a mes. El rodillo de jade, aliado de las ojeras y las arrugas incipientes, es uno de los gadgets de belleza más conocidos de los últimos tiempos; y, la verdad, no es de extrañar: es fácil de usar, se pueden notar algunos efectos casi al instante (¡adiós, descongestión matutina!) y existen modelos de diferentes precios para que todo el mundo pueda hacerse con el suyo. Tres ventajas encomiables que, incluso, le han llevado a ser uno de los artículos más vendidos entre nuestros lectores.

Por ello, no es de extrañar que, en plena campaña del pre Black Friday ya se puedan encontrar rodillos de jade a precios irresistibles. Lo que no implica, necesariamente, que no se puedan encontrar aún mejores ofertas llegado el próximo 27 de noviembre. No obstante, hay quien no puede esperar a usarlo y quiere disfrutarlo ya, y, por eso, le acercamos este chollo que Amazon ha activado hoy en su catálogo flash: el modelo de Ptkoonn, con casi cinco estrellas doradas, puede ser tuyo por menos de 9 euros.

Este 'pack' incluye rodillo y piedra gua sha. Amazon

Cómo introducir el rodillo de jade en tu rutina

Si te preguntas por qué este gadget ha conquistado tantos neceseres, debes saber que convertirlo en parte de tu rutina apenas lleva unos minutos al día. Es por la mañana, junto con nuestra crema hidratante, cuando debemos usar esta herramienta, puesto que ayuda a borrar las huellas del cansancio como las ojeras y, también, retrasa la aparición de las líneas de expresión. Eso sí, nunca debes usarlo por la noche, puesto que ese momento está reservado para el rodillo de cuarzo.

En cuanto a cómo debe ser el masaje con el jade roller, debemos apostar por uno intenso y potente que ayude a activar la circulación y promueva la elasticidad de la piel. Además, se debe empezar por debajo del rostro, en el cuello, para terminar en la frente, y siempre con movimientos que van desde el centro de la cara hacia fuera. De esta forma, conseguimos que los músculos del rostro se vaya reafirmando.

