Simón interrumpe su rueda de prensa sobre la pandemia para explicar por qué lleva un pin con corazones de color rojiblanco

"No sé si han visto que llevo un pin. Este es el símbolo de la lucha contra la resistencia a los antibióticos". Así interrumpió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la rueda de prensa de este lunes sobre la evolución de la pandemia para explicar por qué lleva en su ropa un pin con corazones de color rojiblanco.

A continuación, el epidemiólogo explicó que es el "símbolo de la lucha contra la resistencia a los antibióticos, uno de los problemas sanitarios más importantes que hemos tenido hasta el coronavirus". Simón ha señalado que se ha puesto este accesorio porque el miércoles se celebra el Día Mundial de la lucha contra la Resistencia a los Antibióticos y quería dar visibilidad a un problema tan importante.

"Como el día 18 no hay rueda de prensa, he tenido el gesto para los responsables de la campaña de ponerme este pin para tratar de concienciar a la población esa resistencia a los antibióticos haciendo un uso racional, respetando los criterios de los médicos, no presionándoles para que nos den medicamentos que no necesitemos a su juicio técnico y profesional".

"Si entre todos respetamos las normas y hacemos un uso correcto de los mismos, quizás podamos acabar con este grave problema de salud que realmente antes de esta epidemia era probablemente el problema sanitario más grave al que nos íbamos a enfrentar en los próximos años", ha detallado.

El primer símbolo global dedicado a esta causa

El símbolo fue lanzado por la Acción Conjunta Europea sobre Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (EU-JAMRAI, por sus siglas en inglés). Se trata del primer símbolo global que representa la lucha contra la resistencia a los antibióticos.

Este símbolo nace con vocación de convertirse en un objeto tan emblemático como el lazo rojo del sida, que contribuya a visibilizar entre la ciudadanía las graves repercusiones de la pérdida de efectividad de los antibióticos.

El símbolo de la resistencia a los antibióticos ha sido seleccionado entre las más de 600 candidaturas de 44 países recibidas para el concurso de diseño gráfico convocado en noviembre de 2019 por EU-JAMRAI. El certamen invitaba a participantes de todo el mundo a enviar sus propuestas bajo tres premisas: que fuera un objeto tangible, que cualquiera pudiera confeccionar fácilmente con materiales sencillos en cualquier parte del mundo y que se pudiera llevar enganchado a la ropa, a modo de pin o broche. La convocatoria alcanzó a 600.000 personas en redes sociales.

El ganador ha sido David Ljungberg (Suecia), diseñador de producto y director de arte que trabaja en los campos de tecnologías médicas, energía y economía circular. Con diversos galardones en el ámbito de la publicidad, actualmente está especializado en diseños que salven la brecha de comunicación entre la ciencia y el público generalista.