¡Atención, chollo! El Foreo Ufo Mini está rebajado casi a mitad de precio e incluye regalo: seis mascarillas gratis

El adjetivo smart ha llegado a nuestras vidas como un auténtico torbellino pare revolucionar todos los ámbitos de nuestras vidas. En nuestras casas, ha servido para incluir a asistentes de voz que nos ayudan a saber las noticias del día, a disfrutar de nuestra música favorita y hasta encender la calefacción solo con nuestra voz. La cocina también se ha dejado embaucar por las bondades de esta prestación que nos ha mostrado que los robots y los pequeños electrodomésticos son nuestros aliados. También se ha colado en nuestras rutinas deportivas con relojes inteligentes que contribuyen a llevar un control exhaustivo de nuestros progresos.

Por ello, y como era de esperar, el sector de la belleza no ha podido resistirse a los encantos de la era smart y ha incluido (para nuestro beneficio) la tecnología en muchos gadgets para conseguir mejores resultados. Este es el caso del Foreo Ufo, un aplicador de mascarillas inteligente que triunfa en el mundo beauty. Y no es para menos, puesto que es la herramienta perfecta para aquellos que buscan resultados efectivos y que disponen de poco tiempo para dedicarse a sus rutinas de belleza. Si hace mucho que le tienes echado el ojo a este dispositivo, hoy te traemos una gran noticia: Amazon ha rebajado casi a mitad de precio el modelo mini.

¡Y eso no es lo mejor! Por la compra de este dispositivo, puedes aprovechar la promoción de seis paquetes de regalo de las mascarillas especiales para este tratamiento inteligente. ¿No crees que es el momento de hacerte con tu Foreo?

El Foreo Ufo Mini está disponible en tres colores. Amazon

Esta herramienta beauty destaca por realizar un tratamiento facial profesional en tan solo 90 segundos. Tiempo durante el que aplica la tecnología de la hiperinfusión y la terapia de luz LED para sacar el máximo partido de las mascarillas que se introducen en la misma para brindarle al cutis los cuidados que necesita.

¿Cómo aprovecho la promoción?

Además de disfrutar de la rebaja del 45% (con el que podrás ahorrarte 80 euros), la compra del Foreo Ufo Mini incluye un regalo muy útil con el que podremos estrenar este beauty gadget desde el mismo momento que lo recibamos en casa. Amazon ha activado una promoción muy especial que consiste en recibir un regalo de la marca formado por seis paquetes de las mascarillas que hay que introducir para beneficiarse del trabajo de esta herramienta que no para de ganar adeptos. Eso sí, para disfrutarla no debes olvidar hacer clic en la promoción y, después, a “Añadir ambos a la cesta”, para asegurar que recibes el pack de mascarillas que desees (Foreo Call it a Night o Foreo Make my Day) con tu aplicador de Foreo

Cabe destacar que esta promoción no solo afecta al formato Mini, pues el clásico también está sujeto a la misma. Su compra, aunque más elevada (el precio de este gadget es de 199 euros), incluye un regalo de diez mascarillas (los mismos modelos que las anteriores), y, del mismo modo, hay que asegurarse que lo hemos añadido al carrito de la compra para recibirlo en casa. ¿Listo para lucir una piel radiante este otoño?

