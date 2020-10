'Golden roller', así es la herramienta de belleza que va a revolucionar tu neceser... ¡por menos de 10 euros!

Un cutis perfecto no solo necesita de una buena crema para lucir luminoso y joven. Además de apostar por rutinas (muy) completas que comiencen con una limpieza en profundidad y acaben con una hidratación exhaustiva (como la que promueve la filosofía coreana de la que tanto se ha hablado este verano), conviene no dejar de lado herramientas de gran utilidad que, más allá de ayudar a extender los productos y cosméticos que van a triunfar este otoño, ayuden a potenciar su poder nutritivo y revitalizante. Y no, no solo de jade roller vive el beauty addict, y nosotros tenemos la prueba.

Aunque el rodillo de jade (y su homólogo rosa, el de cuarzo) han acaparado los neceseres de la mayoría durante los últimos meses, hay otros gadgets que han empezado a pisar fuerte y dar mucho de qué hablar, ofreciendo nuevas prestaciones a las que resistirse es muy difícil. Vaporizadores faciales, succionadores de puntos negros y herramientas para hacer gimnasia facial son algunos de los más sonados. Pero, si hay un indiscutible ganador ese es el golden roller: una varita dorada capaz de vibrar y reducir los signos de la edad y los rasgos congestionados.

Este gadget ayuda a activar la circulación de la piel, a reducir las ojeras y a minimizar y prevenir las líneas de expresión, a través de pequeñas vibraciones que, durante unos segundos sobre la piel, consiguen su propósito sin poner en riesgo nuestra piel. Al contrario, realizan un pequeño y agradable masaje. Una herramienta útil (y muy instagrameable que, además, no tiene un precio elevado de forma habitual... ¡y aún menos si esta de rebajas! Sirva de ejemplo el descuento del 21% con el que se puede adquirir hoy en el catálogo de Amazon. ¿Listo para hacerte con él por menos de 10 euros?

La varita vibradora dorada, de Dangshan. Amazon

Para sacarle el máximo partido a este beauty gadget, debemos seguir un orden a la hora de realizar el masaje. Si usas el rodillo de jade, ya te sabrás la rutina, puesto que, al igual que esa herramienta, la varita dorada se usa con un masaje de abajo a arriba y desde el centro de la cara hacia los extremos. El masaje, que preferiblemente se debe llevar a cabo por la noche, debe ser intenso y potente y debemos incidir en las zonas que requieran de una mayor mejora.

Tres motivos para tenerlo en tu neceser

Por los beneficios para nuestro rostro. El uso de esta herramienta nos ayuda a mejorar la textura de la piel e, incluso, a exfoliarla de manera suave. Asimismo, al activar la circulación sanguínea, las arrugas de alrededor de los ojos, los labios, la frente y el cuello se reducen. La piel también se mantiene hidratada y elástica gracias al masaje de vibración y, por último, consigue un efecto rejuvenecedor.

El uso de esta herramienta nos ayuda a mejorar la textura de la piel e, incluso, a exfoliarla de manera suave. Asimismo, al activar la circulación sanguínea, las arrugas de alrededor de los ojos, los labios, la frente y el cuello se reducen. La piel también se mantiene hidratada y elástica gracias al masaje de vibración y, por último, consigue un efecto rejuvenecedor. Por la rapidez de su rutina . Bastan cinco minutos diarios para que, con el paso de las semanas, comencemos a notar los efectos de esta herramienta. Por ello, y dado que no requiere una gran inversión de tiempo, introducirla en nuestras rutinas es muy sencillo.

. Bastan cinco minutos diarios para que, con el paso de las semanas, comencemos a notar los efectos de esta herramienta. Por ello, y dado que no requiere una gran inversión de tiempo, introducirla en nuestras rutinas es muy sencillo. Apto para vidas todoterreno. Este dispositivo ocupa poco espacio, por lo que podemos llevarlo siempre con nosotros y, además, es impermeable para que su uso sea seguro en el baño.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.