Cómo usar el vaporizador facial que cuesta 15 euros en Aliexpress para tener un cutis perfecto

Aunque el verano es, para la gran mayoría, sinónimo de una piel sana y radiante, tomar el sol no siempre ayuda a mejorar la salud de nuestro cutis.Las rutinas hidratantes que llevamos a cabo para evitar las quemaduras o las manchas pueden provocar la aparición de granitos y espinillas, fruto de un exceso de grasa y de no ser constante con las muy necesarias exfoliaciones estivales. Por eso, con la subida de las temperaturas, son muchos los que rastrean fórmulas efectivas o gadgets novedosos que aseguren que con el aumento del consumo de cremas y lociones no vamos a volver a la adolescencia.

Más allá del archiconocido jade roller o los cepillos faciales para limpiar a fondo mañana y noche el rostro, hay una herramienta que está cogiendo fuerza y que, cada vez, da más de qué hablar. Inspirándose en el remedio de nuestras abuelas de los baños de vaho, los vaporizadores faciales ofrecen soluciones efectivas para abrir los poros y ayudar a que la suciedad salga sin necesidad de manipular en exceso la cara y provocarnos reacciones y rojeces. Gadgets fáciles de usar que, además de evitar la obstrucción, favorecen el flujo sanguíneo y la regeneración celular, convirtiéndose en un arma potente que todos deberíamos tener en nuestro neceser.

Pero, además, es fácil dar con vaporizadores que se ajusten al presupuesto medio que solemos destinar a las herramientas beauty. Ejemplo de ello es este de Feecy, a la venta en Aliexpress, que por menos de 20 euros (gracias a la actual rebaja del 35%) cumple todas las funciones antes descritas.

Este 'gadget' ayuda a abrir los poros para una limpieza profunda. Aliexpress

¿Cómo ayuda a conseguir un cutis perfecto?

El objetivo de este gadget (que ya te avisamos que no vas a poder vivir sin él) es abrir los poros para realizar una limpieza más profunda sin dañar la piel. Además, su vaho ayuda a hidratar la piel, a eliminar las impurezas del rostro y a promover la irrigación sanguínea. Si empleamos este dispositivo de forma habitual, nuestros cosméticos se absorberán mucho mejor y, por tanto, su efecto será mayor. Para disfrutar de sus beneficios, basta con tres minutos diarios de vapor constante, tiempo más que suficiente para abrir los poros y promover una mayor limpieza.

Este vaporizador admite, además, aceites esenciales para beneficiarnos de la aromaterapia. Basta con añadir unas gotas en el contenedor para crear un ambiente relajado y de alivio.

Además, el uso de gadget también está indicado para desatascar los senos paranasales ya que el vapor los humedece y evita que se resequen. Por ello, contribuye a un mejor descanso.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Aliexpress y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.