De los creadores del jade roller'... Así es el rodillo de cuarzo que potenciará tu rutina de belleza

Lucir una piel perfecta no solo es una misión (muy) posible, también está al alcance de todos. Solo hay que procurarle a nuestra piel una rutina constante y saludable en la que la limpieza a fondo del cutis (hay gadgets específicos y asequibles para esta tarea) y el uso de cosméticos naturales libres de tóxicos tengan protagonismo diario mañana y noche. Una labor tan sacrificada como fructífera que, te podemos garantizar, traerá grandes beneficios a la salud y aspecto de tu piel; y que, además, te irá introduciendo en un mundo beauty que no te dará más que alegrías.

Dentro de este universo, probablemente, no tardes en toparte con los denominados jade rollers, utensilios prácticos y muy monos que han logrado ganarse el corazón de los entendidos en cosmética y maquillaje (e introducirse en sus neceseres) por sus beneficios para eliminar ojeras y arrugas. Pero, lejos de lo que muchos creen, usándolo en solitario estás renunciado a muchas de sus propiedades... Y es que no hay jade que valga si no se acompaña de un rodillo de cuarzo que complete (e intensifique) nuestra rutina de belleza.

Pero, ¿qué es mejor: el rodillo de jade o de cuarzo?

En este caso, las comparaciones no solo son odiosas, también son innecesarias. No hay que elegir entre uno u otro, sino contar con los dos en el neceser, puesto que cumplen funciones diferentes y complementarias que potenciarán nuestra rutina de belleza. El de jade es ideal para las sesiones de cuidado facial matutinas, ya que el frío de la piedra ayuda a descongestionar las zonas más sensibles del rostro, revitalizando el cutis y eliminando cualquier rastro de cansancio.

El rodillo de cuarzo, por el contrario, es preferible para masajear la piel a última hora del día, pues ayuda a aliviar la piel tras desmaquillarla y/o limpiarla y, además, facilita, a través del masaje, la apertura de poros para cremas hidratantes y sérums penetren en nuestro cutis como es debido.

Aún no tengo el ‘jade roller’...

Si has caído rendido ante los encantos del cuarzo rosa, dejando el verde de lado, y te arrepientes; no te preocupes: hemos seleccionado para ti el jade roller favorito de los usuarios de Amazon. Es de la marca Ldreamam, incluye piedra facial para completar el tratamiento y, además, ahora tiene un 6% que lo convierte, si cabe, en una mejor compra.

