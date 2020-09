Dato esperanzador para la vacuna: los expertos descubren que el coronavirus muta menos que la gripe

El coronavirus "muta muy poco, cada quince días, mucho menos que el virus de la gripe, y esto es algo esperanzador para las futuras vacunas". Así, daba las buenas noticias la catedrática de Microbiología Médica en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Patricia Muñoz, en un coloquio online celebrado en la Fundación Ramón Areces, titulado 'Covid-19: segunda ola'.

Durante su charla, Muñoz aportó datos sobre la evolución de la temporada de gripe en las zonas del Hemisferio Sur en las que ya han podido ver su incidencia y convivencia con el coronavirus. Así, la catedrática indicó estar"esperanzada porque en Australia, Sudáfrica o América del Sur se han registrado muy pocos casos de coinfección de Covid-19 con el virus de la gripe". Aunque, no dudo en insisitir en que "esto no significa que no haya que vacunarse de la gripe".

La experta aprovechó su intervención para reclamar mayor precaución en la administración de determinados fármacos, como los antibióticos o los esteroides e hizo una llamada al "buen uso de antibióticos, que se ha comprobado que son mucho menos necesarios de lo que pensábamos al principio".

Por su parte, Enrique Navas, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ratificó que España se encuentra ya en una segunda ola de coronavirus, pues, para él, “los datos de transmisión comunitaria e incidencia registrados desde el mes de agosto no dejan ya lugar a la duda".

De otro lado, si “el rastreo, si no se acompaña de una obligatoriedadde realizar el confinamiento domiciliario a la persona que da positivo y a sus contactos, que en España es obvio que no se está llevando a cabo, no sirve para nada", dijo Carlos Barros, del Hospital Universitario de Móstoles (Madrid). “Los pacientes no Covid están sufriendo muchísimo con esta pandemia”, prosiguió, insistiendo en que "ahora en los hospitales todo es Covid hasta que no se demuestre lo contrario. Y hay que rescatar a los pacientes de las zonas Covid y hacerles el diagnóstico de su enfermedad al margen del área de enfermedades infecciosas y que puedan seguir su evolución".