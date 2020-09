Por qué septiembre es el mes perfecto para adquirir una licuadora... y más si está rebajado un 40% en Amazon

Septiembre es el mes por excelencia de la vuelta a todas nuestras rutinas y a los propósitos que abandonamos a principios de año y no hay quien no se proponga retomar el gimnasio u optar por una dieta saludable. Así, aunque empezamos el mes con la típica depresión postvacacional, sacamos la motivación suficiente como para emprender estas metas healthy que requieren de ciertos esfuerzos y sacrificios. Por ello, en el terreno deportivo, hemos hecho acopio de todo lo que necesitamos para que la rutina no pueda con nosotros, desde unos auriculares inalámbricos donde escuchar nuestra playlist preferida hasta varios modelitos con los que ir cómodo, pero siguiendo las tendencias sport. ¡Pero si hasta te has planteado montarte un pequeño gimnasio en casa!

Está claro que en lo que a nuestra rutina deportiva se refiere estamos poniendo todo nuestro empeño para que dé sus frutos. Pero, ¿y qué ocurre con la alimentación? En este terreno estamos más perdidos porque, además, nos toca volver a comer en el trabajo, lo que, sin duda, hace más difícil (que no imposible) seguir una dieta saludable. Para conseguirlo, debemos contar con aliados que nos faciliten el poder llevar este tipo de alimentación. Contar con un estuche de vapor puede ayudarnos a preparar platos sanos en cuestión de minutos... ¡y sin apenas manchar la cocina! Las licuadoras también son buenas compañeras para llevar una dieta saludable, ya que animan a consumir frutas y verduras de una forma diferente.

Sin embargo, estos pequeños electrodomésticos no suelen estar en todas las casas, porque tienen un precio que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Pero, ¿y si te dijésemos que hay soluciones económicas para que puedas incluirla en tu cocina? En Amazon, conscientes de que septiembre es el mes más adecuado para retomar un estilo de vida saludable, han rebajado un 37% el modelo de Aicok para que, por menos de 32 euros, puedas exprimir todos los beneficios de contar con ella. ¿Quieres descubrir sus prestaciones?

Esta licuadora dispone de tres velocidades. Amazon

Tres datos que debes conocer antes de su compra

Resistente... ¡y fácil de limpiar! La licuadora de Aicok está fabricada con acero inoxidable libre de BPA y diseñada con un filtro de línea de cinco capaz que aseguran su buen funcionamiento y, también, su durabilidad. Cabe destacar que los materiales escogidos también son fáciles de limpiar, por lo que no habrá que perder mucho tiempo fregando el vaso después de hacernos un zumo recién hecho.

Velocidades que se adaptan a cada rutina. A primera hora de la mañana, cada uno lleva un ritmo del que depende que llegue a tiempo a todos sus quehaceres matutinos. Por ello, y para no restarnos más minutos de los deseados, esta licuadora cuenta con un programa con tres velocidades capaces de sacar el jugo de frutas y hortalizas en solo cinco segundos.

Diseñada al detalle. Además de tener un sistema de protección de sobrecarga que apaga el exprimidor en caso se sobrecalentamiento, este 'gadget' incluye un bravo de agarre para asegurar que la tapadera está bien cerrada antes de empezar a hacer el zumo, evitando salpicaduras y goteos que nos hagan perder tiempo limpiando la cocina. Cabe destacar que la base del exprimidor tiene pies de goma antideslizantes que aseguran que la máquina no se mueve mientras está encendida.

