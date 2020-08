Tres problemas estivales que toda embarazada conoce... y tres remedios eficaces para olvidarse de ellos

La recta final del embarazo es una etapa complicada. La tripa se convierte en un obstáculo constante que no para de crecer, convirtiendo las tareas más cotidianas, como levantarse de la cama o atarse las sandalias, en retos difíciles de salvar. Si bien es cierto que la mayoría sabemos que son problemas que, tarde o temprano, acaban llegando (y también desapareciendo), si comienzan cuando las temperaturas rozan los 40 grados, la paciencia tiende a evaporarse y crisparnos más de lo que nos conviene. Y no es de extrañar: el calor puede provocar la aparición de algunos problemas menores que, sin embargo, pueden convertir las últimas semanas de gestación en un camino arduo si no se toman las precauciones pertinentes... y tampoco soluciones.

Insomnio, pies hinchados, sofocos, falta de hidratación, manchas en la piel... Estos son algunos de los obstáculos estivales a los que se enfrentan las embarazadas. Todos ellos, siempre consensuados con el especialista indicado, de fácil solución si se conocen y se remedian como es debido. Y nosotros tenemos algunos trucos con los que despedirse de estos incómodos síntomas. ¿Quieres descubrir qué es lo que hemos descubierto en el catálogo de Amazon?

Tres problemas... ¡y tres remedios efectivos!

- Para los pies hinchados: ¡a mover ese cuerpo!Las altas temperaturas provocan hinchazón de pies en cualquier persona, pero, en una embarazada, esta se multiplica, sobre todo, si está en su recta final. Para evitarlos, hay que mantenerse activa: el sedentarismo es nuestro mayor enemigo. Eso sí, hay que optar por ejercicios ligeros y, también, acuáticos, así como estar sentadas con las piernas en alto. Para conseguir este objetivo, la pelota de pilates para embarazada se convierte en la mejor aliada. Gracias a ella podemos realizar ejercicios suaves y puede ser útil en el momento previo al parto.

- Para evitar la hinchazón: hidratación constante. La retención de líquidos es uno de los problemas más comunes en las embarazas y muchas manifiestan sentir hinchazón por esta causa. Para rebajarla, y aunque pudiera parecer lo contrario, hay que hidratarse de forma constante, ya que esto ayudará a eliminar toxinas. En verano, dadas las altas temperaturas, esto aún es más importante. Para hacerlo con frecuencia, debemos tener siempre a mano una botella libre de BPA para evitar sustancias plásticas. Además, y para que podamos disfrutar de cada bebida, el modelo de Hydracy incluye un filtro infusor con el que podemos preparar tés y otras bebidas.

- Para evitar marcas en la piel: una buena protección solar.El cambio hormonal que supone el embarazo también deja huella en la piel, ya que esta puede sufrir cambios de color en determinadas zonas debido a la hiperpigmentación. Por ello, y para evitar una pigmentación excesiva, es necesario protegerse en las zonas expuestas al sol, sobre todo, en la cara. Por ello, debemos optar por una marca de calidad que garantice la protección, como es el caso de Isdin que, en este caso, ofrece tres veces la protección mínima exigida en un SPF50+ y favorece la elasticidad y la regeneración de la piel.

