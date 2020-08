Sanidad alerta de una salsa de queso mal etiquetada que podría dañar la salud

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta relativa a la presencia de productos lácteos no etiquetados en una salsa de queso etiquetada como salsa de nachos mexicana. Así, advierten a las personas con alergia o intolerancia a la leche u otros productos lácteos que se abstengan de consumirla.

La alarma se ha generado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) por una notificación de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha.

Tal y como destaca la AESAN en el comunicado, "esta irregularidad ha sido detectada mediante autocontrol por parte de la empresa española distribuidora del producto", que ha solicitado a todos sus clientes la retirada y destrucción de este producto.

Riesgo de salud para personas con alergia o intolerancia

El proveedor y fabricante de esta salsa está en Polonia y los principales mercados donde se ha distribuido son España y Portugal. Los datos de este producto son los siguientes: 47356 Salsa Queso A 1x6 252c MXF 300 g Lote: 02762.

El etiquetado es erróneo y los ingredientes no se corresponden con el contenido. Además, no se especifica que contenga leche. Por ello, las autoridades correspondientes han lanzado este mensaje de seguridad alimentaria para todos aquellos consumidores con alergia o intolerancia que pudieran tener esta salsa en sus hogares. Para el resto de personas no supone ningún riesgo para la salud.