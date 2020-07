Si sales de viaje este fin de semana, aquí esta la lista de objetos que no puedes dejar de llevar en tu coche

Todos los veranos aumenta el tráfico en las carreteras interurbanas con motivo de las vacaciones. Aunque este año todavía no hay unas previsiones claras, se prevé que los desplazamientos sean sobre todo nacionales y utilizando los vehículos particulares.

Es por eso que, si este fin de semana empiezan tus vacaciones o has planeado una pequeña escapada para huir de la ola de calor, deberías revisar que tengas en el coche todos los elementos necesarios para viajar sin incidencias.

Desde ALD Automotive, compañía de renting y gestión de flotas, han elaborado una lista de imprescindibles para realizar un viaje de manera segura y cómoda.

Documentación

La documentación obligatoria debe estar en regla y tener vigencia. Revisa que tienes todos los documentos en orden y que ninguno está caducado o, en el caso de la ITV, revisa que estás dentro del periodo de prórroga. Lo que no puede faltar nunca es:

Permiso de circulación.

Tarjeta de inspección técnica.

Informe favorable de la última inspección.

DNI o pasaporte.

Carnet de conducir.

Mascarillas

Se han convertido en el nuevo must have de la temporada y no precisamente de la moda. El uso de la mascarilla no es obligatorio dentro del vehículo si se viaja con personas con las que se reside en el mismo domicilio, pero si paras a repostar, por ejemplo, deberás ponértela antes de salir del coche.

Es mejor llevar de sobra para poder utilizarlas en el lugar de destino (ahora son obligatorias en casi todas las comunidades autónomas). Como bien dice el dicho, mejor que sobre que no que falte.

Productos de limpieza

Recuerda llevar productos de limpieza en el coche, no solo por luchar contra virus y bacterias, si no por cuestión de seguridad vial. Quizás antes de emprender el trayecto de vuelta, el coche se ha llenado de polvo o arena o el parabrisas está demasiado sucio y compromete la visibilidad.

También es conveniente tener geles hidroalcohólicos para limpiarse las manos al salir y al entrar al coche. De todas formas, con el calor, es conveniente leer si tienen contraindicaciones.

Elementos de seguridad

Algunos de estos elementos son obligatorios y otros simplemente recomendables. Por ejemplo, llevar chalecos reflectantes y triángulos para señalizar debidamente en caso de sufrir un accidente o avería está obligado por el reglamento.

Por otro lado, es muy aconsejable llevar un kit antipinchazos o una rueda de repuesto, para poder solucionar de manera rápida este tipo de situaciones que pueden chafarnos el viaje.

Agua y extras

Dependiendo de la duración del viaje, hay otra serie de extras que conviene tener en el habitáculo del coche. Las gafas de sol serán imprescindibles para conducir de manera cómoda y segura y también se recomienda llevar agua para mantener la hidratación. Contar con un cargador de móvil adaptable al vehículo también nos podrá sacar de un apuro (sobre todo en caso de perdernos).