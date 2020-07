Estos son los 10 errores más cometidos en el examen teórico para conducir

Durante estos meses, miles de aspirantes a conductores tratan de examinarse y obtener la licencia para conducir después del cierre de las autoescuelas y centros de examen de las jefaturas de Tráfico.

Pese al haber tenido algo de tiempo extra, el test teórico para la obtención del carné de conducir siempre es una primera parte susceptible de causar problemas en los alumnos de autoescuela, ya que además es excluyente: o se aprueba o no se pasa a la fase práctica y, por tanto, no hay permiso.

Desde PONS Seguridad Vial han examinado cerca de 700.000 test para conducir y han identificado cuáles son los errores más comunes entre los aprendices españoles: parece ser que el mayor problema está en reconocer las señales. Y tú, ¿serías capaz de identificarlas correctamente?

1. ¿Qué indica esta señal?

. .

Esta señal vertical prohíbe el acceso a vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiéndose como tales camiones y furgones independientemente de su masa.

Entre las tres respuestas posibles, la correcta es aquella que engloba todos los vehículos de mercancías, mientras que lo habitual es contestar únicamente los camiones.

2. Si quiere girar a la derecha, con la flecha verde iluminada, ¿tiene preferencia de paso?

. .

Entre las tres opciones disponibles: a) no, porque la luz roja me prohíbe girar; b) no, porque la flecha verde me permite pasar pero debo ceder el paso a los vehículos que se aproximen; c) sí, porque la flecha verde me obliga a girar; la respuesta correcta es la b.

3. Esta señal indica…

. .

Esta señal indica que el estacionamiento tiene duración limitada y obligación del conductor de indicar, de forma reglamentaria, la hora de comienzo del estacionamiento.

Esta señal vertical suele confundirse con la de prohibido estacionar, que es igual pero sin estar insertada en cuadrado blanco con bordes negros.

4. Esta señal prohíbe…

. .

Esta señal prohíbe girar a la izquierda pero también cambiar el sentido de la marcha, detalle que muchos alumnos olvidan al seleccionar la respuesta correcta.

5. Conduciendo un ciclomotor, ¿puede circular a partir de la señal?

. .

La respuesta correcta sería sí, ya que esta señal prohíbe el paso a las motocicletas y en el reglamento de tráfico estos vehículos están diferenciados de los ciclomotores por varias características, entre ellas, la potencia del motor.

6. Las indicaciones de este semáforo se refieren…

. .

El semáforo permite el paso exclusivamente a los ciclos y ciclomotores. El fallo en esta pregunta es responder que solo afecta a ciclos o bicicletas, debido al vehículo que está representado. Pero, en realidad, se refiere a ambos.

7. Esta señal…

. .

Esta señal indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado. El error más común es responder que señala una vía exclusiva para bicicletas.

8. Esta señal indica…

. .

Esta señal indica la proximidad de peligro señalizado de un paso a nivel, de un puente móvil o de un muelle. Por ello va siempre acompañada de una señal de peligro puente móvil, paso a nivel o muelle. Hay que entender que no indica aproximación ni cercanía.

9. ¿Qué debe hacer el vehículo amarillo cuando llegue a la intersección?

. .

Cuando la intersección no está señalizada, se cumplen las normas generales de prioridad, debiendo ceder el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha. El vehículo amarillo podría continuar hacia su derecha sin problemas.

10. A la vista de esta señal horizontal, ¿dónde se detendrán los vehículos?

. .

Este símbolo marcado sobre la calzada indica al conductor la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención y de ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada. No hay que parar ni antes (donde la visibilidad sería escasa) ni después (donde sería peligroso).