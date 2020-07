¿Te examinas del carnet de moto? Estas son las diez preguntas más falladas

La obtención del permiso de conducir para motocicleta es un mundo, porque hay tantos tipos de permiso como de cilindrada y potencia de estos vehículos. Aunque, en general, estos exámenes se componen de dos grandes partes al igual que en el de coche: la teoría y la práctica, que suele examinarse por doble.

Los test teóricos para la obtención de los permisos de motocicleta no difieren mucho de los del resto de vehículos, ya que son de respuesta múltiple con tres opciones diferentes, pero es cierto que la división según el tamaño de la moto puede afectar a la obtención final del permiso.

Según la Fundación PONS de Seguridad Vial, durante estos tres meses en los que quedaron suspendidos los exámenes teóricos y prácticos, muchos aspirantes practicaron con test de prueba para no perder lo ya aprendido antes de marzo.

Esta asociación ha podido advertir que, entre los alumnos que querían obtener el permiso A1 y A2, los fallos más comunes son relativos a las señales y al uso del equipamiento de seguridad de los pilotos. Estas son las diez preguntas más falladas.

1. Para la conducción de la motocicleta ¿considera necesario la utilización de guantes? La respuesta es que sí, siempre, ya que protegen las manos del asfalto. Los aspirantes, sin embargo, no le daban tanta importancia a este elemento.

2. Si conduce su motocicleta y sufre una caída a 25 kilómetros por hora sin llevar puesto el casco de protección, ¿puede sufrir alguna lesión en la cabeza? Muchos pilotos no son conscientes de los daños que pueden sufrir al circular sin casco. En este caso, las lesiones puede ser igualmente severas pese a la baja velocidad.

3.Si circula con una motocicleta, ¿qué distancia de seguridad dejará con la motocicleta que circula delante de usted si no pretende adelantarla? Los problemas con las distancias de seguridad afectan a todos los conductores por igual. En este caso, el margen debe ser suficiente para poder frenar con seguridad.

Señal R-303. .

4.Esta señal prohíbe... Muchos aspirantes asocian esta señal únicamente a la prohibición de girar a la izquierda y olvidan que tampoco permite cambiar el sentido de la marcha.

5. Circulando con su motocicleta por una carretera fuera de poblado, con dos carriles en el mismo sentido de la marcha, ¿está permitido adelantar a un turismo que circula a 90 km/h delante suyo? La respuesta correcta es que no ya que no deberíamos circular a más de esa velocidad, pero los estudiantes no se fijaron en ese detalle.

6. ¿Es obligatorio llevar rueda de repuesto en una motocicleta? No es necesario.

Prohibido motocicletas .

7. Conduciendo un ciclomotor, ¿puede circular a partir de la señal? Esta señal prohíbe el acceso a motocicletas pero no a ciclomotores, por lo que se podría seguir circulando. Sin embargo, a los motoristas en prácticas todavía les cuesta distinguir este tipo de señales.

8. ¿Cuándo constituye el viento un mayor peligro para la conducción de una motocicleta? Los futuros pilotos consideran que es cuando sopla de frente ya que aún no han conducido una moto. En caso de ir en este tipo de vehículo, el viento es peligroso cuando sopla lateralmente y a rachas.

9. En España, la principal causa de mortalidad juvenil son... Los accidentes de tráfico, aunque muchos jóvenes todavía no son conscientes del peligro de los siniestros en carretera.

10. Una medida para ahorrar combustible durante la conducción es... En la moto siempre influye ser previsor y anticiparse, aunque los benjamines creen que se consume menos circulando en punto muerto.